İtalyan sahil güvenlik gemisi kendi limanına yanaşabildi

İtalya’nın, Akdeniz'den kurtardığı göçmenlerle dolu olduğu için limanlarına yanaştırmadığı sahil güvenlik gemisinin Sicilya Adası'ndaki Augusta Limanı'na yanaşmasına izin verilirken, göçmenler gemide tutulmaya devam ediliyor. İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından göçmenleri taşıyan ve limanlara yanaştırılmayan sahil güvenlik gemisi Gregoretti'ye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 25 Temmuz'da çok sayıda göçmen botunun Avrupa kıyılarına ulaşmak için Libya'dan Akdeniz'e açıldığı belirtilirken, bu botlardan birinin Libya'nın Khoms açıklarında batan göçmen botu olduğu, 3 bota Libya Sahil Güvenliğinin müdahale ettiği, 3 botun ise Malta arama-kurtarma bölgesine kadar ilerlediği ifade edildi. Malta'nın 3 bottaki 100 kadar göçmeni kurtardığı ve İtalya'nın yardımını istediği, İtalya'nın da sahil güvenlik gemisi Gregoretti ve 1 mali polis devriye botuyla 141 göçmeni kurtardığı kaydedildi. 141 göçmenden 6'sının sağlık koşullarının kötüleşmesi nedeniyle Lampedusa'da bırakıldığı aktarılan açıklamada, içinde 135 göçmen bulunan Gregoretti gemisinin ise Catania açıklarına sevk edildiği belirtildi.

Bu bölgede de dün gece deniz ve hava koşullarının kötüleşmesi sebebiyle Gregoretti gemisinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Danilo Toninelli'nin onayı ile Augusta Limanı'na yönlendirildiği ifade edildi. Sahil Güvenlik açıklamasında ayrıca, gemide tutulan göçmenlere her türlü tıbbi yardımın yapıldığı ve İçişleri Bakanlığının Avrupa Birliği'ne kurtarılan bu göçmenlerin yeniden dağıtımına ilişkin başvurusuna yanıt beklendiği bildirildi. İtalyan Rainews24’ün haberine göre, Augusta’ya gelen sahil güvenlik gemisinden şu ana kadar 135 göçmenden sadece hamileliğinin 8'inci ayında olan bir göçmen kadın ile eşi ve iki küçük çocuğunun indirilerek hastaneye götürüldüğü belirtildi. Gemide kalan 131 göçmenin ise bekleyişi sürüyor. Gregoretti gemisi, geçen cuma günü Lampedusa Adası'na yanaşmak istemiş, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin yönetimindeki bakanlık, göçmenleri taşıdığı için kendi sahil güvenlik gemisine izin vermemişti. İtalyan basını bu olayı, "İtalyan limanları sadece göçmen kurtaran sivil toplum kuruluşlarının gemilerine değil, aynı zamanda İtalyan sahil güvenliğine de kapalı" ifadeleriyle duyurmuştu.