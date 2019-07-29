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İtalyan sahil güvenlik gemisindeki göçmenler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 20:53 | Son Güncelleme

Akdeniz’de geçen hafta kurtarılan ve İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti'de tutulan göçmenlerden 18 yaş altında olanların karaya çıkmasına izin verildi

İtalya, Akdeniz’den kurtardığı göçmenleri taşıdığı için önce limanlarına yanaştırmadığı ardından göçmenlerin inmesine izin vermediği kendi sahil güvenlik gemisindeki 18 yaş altındaki göçmenlerin karaya çıkmasına müsaade etti.

İtalyan basınının İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, sahil güvenlik gemisi Gregoretti'de bulunan ve yaşları 15 ile 17 arasında değişen 16 göçmenin gemiden inmesine izin verildi.

Basında çıkan haberlerde, gemiden daha önce de hamile bir kadın ve ailesinin inmesine izin verildiği belirtilmişti.

Gregoretti sahil güvenlik gemisi, Libya’dan Avrupa kıyılarına ulaşmak amacıyla Akdeniz’e açılan göçmenleri taşıyan teknedeki 141 düzensiz göçmeni kurtarmış, acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı olan 6'sını Lampedusa’ya bıraktıktan sonra 135 göçmenle önceki gece Sicilya’daki Augusta Limanı'na demirlemişti.

İtalyan hükümeti, Avrupa Komisyonu nezdinde resmen girişimde bulunarak, Avrupa içinde dağıtımı belli olana kadar göçmenlerin Gregoretti gemisinde kalacağını açıklamıştı.

Bu arada İtalyan basınında çıkan haberlerde, Almanya'nın Avrupa Komisyonuna denizden kurtarılan göçmenleri alabileceğini belirttiği öne sürüldü.

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düzensiz göçmenler İtalya İtalya Sahil Güvenlik Gemisi Gregoretti

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