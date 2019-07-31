İtalyan sahil güvenlik gemisine ilişkin sorun çözüldü

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Akdeniz’den kurtardığı göçmenlerle Augusta limanında bekletilen İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti’ye ilişkin sorunun çözüldüğünü duyurdu.

Salvini, sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki hesabından yaptığı canlı yayında, Gregoretti gemisinde tutulan 115 göçmenin akıbeti ve Akdeniz’de göçmen kurtarmaya devam eden sivil toplum kuruluşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gemideki göçmenlerin diğer Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında paylaştırılması için yaptıkları çağrıya yanıt geldiğini belirten Salvini, "Almanya, Fransa, Portekiz, Lüksemburg ve İrlanda, Gregoretti gemisindeki göçmenleri alacak." dedi. Salvini, 5 AB üyesine ek olarak Katolik yardım kuruluşlarının da göçmenlerden bir kısmını alacağını belirtti.

Libya açıklarında 40 göçmen kurtaran Alman sivil toplum kuruluşu Sea Eye’ın "Alan Kurdi" isimli gemisine de liman ve kara sularını kapatacağını ifade eden Salvini, "Önümüzdeki saatlerde bir Alman sivil toplum kuruluşuna ait 40 göçmen taşıyan geminin İtalyan sularına girişini yasaklayan kararı imzalayacağım. Hepimiz onun nereye gidebileceğini çok iyi biliyoruz, İtalya değil." diye konuştu.