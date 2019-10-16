İtalyan sanatçılar Türkiye'deki deneyimlerini tuvale yansıttı

İstabul, Eskişehir, Ankara ve Kapadokya bölgesini ziyaret eden genç sanatçılar, İstanbul Bienali, Contemporary İstanbul Sanat Fuarı, Ahmet Güneştekin, Hakan Esmer, Erhan Lanpir, Nevres Akın ve Mehmet Yıldırım'ın sanat atölyeleri, camiler ve müzeleri gezdiler, Kapadokya'da çömlek ustalarıyla bir araya geldi.

Serginin Küratörü ve Güler Sanat Koordinatörü Kemal Orta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artists in Residence programıyla kültürler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalıştıklarını belirterek, "Projenin genel amacı sanatçıların Türkiye'deki gözlemleri, halkla kurdukları ilişki, izlenim ve ilhamı bir araya getirip, kendi sanatçı kimlikleriyle yansıtmaları ve eserler üretmeleri." dedi.

Orta, sanatçıların binlerce yıl öncesine ait sanat eserlerinin bulunduğu Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden çok etkilendiğine işaret ederek, "Mesala Flavia Tritto, bu müzeden ilham alarak kendi sanat geçmişinde ışıklı yansıtmayı ilk kez denedi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki çeşitli hayvanlara ve av sahnelerine ait mağara çizimleri ana çıkış noktası oldu." diye konuştu.

- "Uzak Bir Yakınlıktan"

Eserlerin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu serginin isminin "Uzak Bir Yakınlıktan" olarak belirlenmesinde hem kendisinin hem de sanatçıların hem fikir olduğunu anlatan Orta, şunları kaydetti:

"Çünkü hiçbir sanatçı bu sürede ahkam kesiyor olarak gözükmek istemedi. Bir yeri tam olarak anlamak için 5 hafta çok da yeterli bir süre değil. 'Buradayız, yakınlık olarak sıfır noktasındayız ama dışardan gelen bir gözle çok uzaktayız, yaklaşmaya çalışıyoruz, bu çabanın içindeyiz' mesajını vermek istediler. Uzak ve yakın kavramı hem bireysel hem sosyolojik hem toplumsal anlamda birkaç noktada sanatçıların pratiklerinde gelişti. Doğrusal bir anlatım değil tamamen hayatın kendisi buradaki çalışmalar."