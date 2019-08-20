İtalyan Savcıdan Mahsur Kalan Göçmen Gemisine El Konulması Talebi

İtalya Akdeniz’deki özel kurtarma gemilerinin karaya yanaşmasına izin vermiyor. Bu nedenle gemideki 100 kadar göçmen 19 gündür Lampedusa açıklarında mahsur durumdaydı.

İtalyan Savcı Salvatore Vella CNN’e yaptığı açıklamada tıbbi personelin ziyaretinin ardından hijyen ve sağlık koşullarının kötüleştiğinin anlaşılması üzerine gemiye el konulma kararının verildiğini kaydetti.

Savcının ofisinden yapılan açıklamada göçmenlerin gemiden bu gece tahliye edileceği belirtildi. Ancak başka ayrıntı verilmedi.

Kaptan, İtalyan yetkilileri sık sık gemideki durumu kontrol altında tutmakta zorlandığı konusunda uyarmış, yaklaşık 100 göçmenin yalnızca iki tuvaleti olan gemide sağlıksız koşullar altında bulunduğunu bildirmişti.

Gemiden yapılan açıklamada dokuz kişinin denize atlayarak karaya yüzmeye çalıştığı belirtilmiş, Reuters haber ajansı da gemiden atlayanların görüntülerini yayınlamıştı.

Gemi adaya yanaştığından bu yana bazı göçmenlerin kıyıya çıkmasına izin verilmiş ancak bunların hasta ya da çocuk olduğu belirtilmişti.

Krizin çözülmesi için Brüksel'de toplanan AB Komisyonu ve üye ülke temsilcileri, göçmenlerin, Fransa, Almanya, İspanya, Lüksemburg, Portekiz ve Romanya arasında pay edilmesini teklif etmişti.

Göç karşıtı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İtalya’nın Afrikalı göçmenlerin Avrupa’ya geçiş kapısı olarak kullandığını söyleyerek göçmenlere karşı sert politikalar uyguluyor.

Salvini İtalya limanlarını göçmen teknelerine 2018 yılının Haziran ayında kapatmıştı. Temmuz ayında kabul edilen bir kararnameyle limanlara izinsiz yanaşan gemilere 57 bin dolara kadar para cezası verilmesi kararı alınmıştı.

