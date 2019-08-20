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İtalyan Savcıdan Mahsur Kalan Göçmen Gemisine El Konulması Talebi

20.08.2019 23:36 | Son Güncelleme

İtalya’da bir savcı Sicilya’nın güneyindeki Lampedusa adası açıklarında mahsur kalan Open Arms adlı yardım kuruluşuna ait aynı adı taşıyan gemiye el konulması emrini verdi. 19 gündür Lampedusa açıklarında hakkında verilecek kararı bekleyen gemi yaklaşık 100 göçmen taşıyor

İtalyan Savcıdan Mahsur Kalan Göçmen Gemisine El Konulması Talebi

İtalya’da bir savcı Sicilya’nın güneyindeki Lampedusa adası açıklarında mahsur kalan Open Arms adlı yardım kuruluşuna ait aynı adı taşıyan gemiye el konulması emrini verdi. 19 gündür Lampedusa açıklarında hakkında verilecek kararı bekleyen gemi yaklaşık 100 göçmen taşıyor.

Savcının ofisinden yapılan açıklamada göçmenlerin gemiden bu gece tahliye edileceği belirtildi. Ancak başka ayrıntı verilmedi.

Karar İspanya’nın bir donanma gemisini Lampedusa’ya göndererek mahsur kalan göçmenleri Mallorca adasına taşıma emri vermesinin ardından geldi.

İtalyan Savcı Salvatore Vella CNN’e yaptığı açıklamada tıbbi personelin ziyaretinin ardından hijyen ve sağlık koşullarının kötüleştiğinin anlaşılması üzerine gemiye el konulma kararının verildiğini kaydetti.

İtalya Akdeniz’deki özel kurtarma gemilerinin karaya yanaşmasına izin vermiyor. Bu nedenle gemideki 100 kadar göçmen 19 gündür Lampedusa açıklarında mahsur durumdaydı.

Open Arms gemisinin yolcuları, Akdeniz’deki insan kaçakçılarının gemilerinden kurtarılan Afrikalı mültecilerden oluşuyor.

Kaptan, İtalyan yetkilileri sık sık gemideki durumu kontrol altında tutmakta zorlandığı konusunda uyarmış, yaklaşık 100 göçmenin yalnızca iki tuvaleti olan gemide sağlıksız koşullar altında bulunduğunu bildirmişti.

Gemiden yapılan açıklamada dokuz kişinin denize atlayarak karaya yüzmeye çalıştığı belirtilmiş, Reuters haber ajansı da gemiden atlayanların görüntülerini yayınlamıştı.

Gemi adaya yanaştığından bu yana bazı göçmenlerin kıyıya çıkmasına izin verilmiş ancak bunların hasta ya da çocuk olduğu belirtilmişti.

Krizin çözülmesi için Brüksel'de toplanan AB Komisyonu ve üye ülke temsilcileri, göçmenlerin, Fransa, Almanya, İspanya, Lüksemburg, Portekiz ve Romanya arasında pay edilmesini teklif etmişti.

Göç karşıtı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İtalya’nın Afrikalı göçmenlerin Avrupa’ya geçiş kapısı olarak kullandığını söyleyerek göçmenlere karşı sert politikalar uyguluyor.

Salvini İtalya limanlarını göçmen teknelerine 2018 yılının Haziran ayında kapatmıştı. Temmuz ayında kabul edilen bir kararnameyle limanlara izinsiz yanaşan gemilere 57 bin dolara kadar para cezası verilmesi kararı alınmıştı.

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