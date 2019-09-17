İtalyan şef Beccero İstanbul'da İtalyan mutfağını tanıtacak

Gaiani, İtalya'nın 205 milyar avroluk büyüklüğündeki gıda sektörünün ülkenin gayrisafi milli hasılası içinde yüzde 12'lik bir yere sahip olduğunun altını çizerek, "İtalyan gıda endüstrisi, 1,3 milyon çalışanı, 5 yılda yüzde 33,3 büyüme oranı, 2008'den bu yana yüzde 47,8 oranında arttırdığı 41,8 milyar avroluk ihracat hacmiyle giderek büyümekte. 2018'de sektör yüzde 3,1 büyüme yaşamıştır. İtalya'nın tarım ve gıda sektörü, İtalyan mutfağıyla birleşince ülkenin yöresel yemeklerinin dünyaca bilinirliği dolayısıyla o bölgenin turizm kapasitesini artırmaktadır. Örneğin Napoli tartışmasız bir İtalyan markası olan pizza sayesinde turizmde hızlı artmaya devam eden bir büyüme yakalamıştır." diye konuştu.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İtalyan Mutfak Akademisi tarafından organize edilecek etkinlikler kapsamında, İtalyan mutfağının tanıtılmasının yanı sıra İtalya ve Türkiye arasındaki gastroturizminin de geliştirilmesi hedefleniyor.

Türk mutfağının zenginliğine değinen Gaiani, şunları kaydetti:

"Türk mutfağı da büyük bir potansiyele sahiptir. Türk turizmini yerel yemekler ve gastronomi ile çok daha yukarı çıkarmaya çalışmak Türk turizmi açısından vazgeçilmezdir. Bu alanda kabul edilen en iyi strateji, her iki ülke için ortak bir ilgi alanı olan coğrafi göstergelerin teşvik edilmesi ile ilgilidir. Turizmde güçlü bir gelişim içerisinde olan Türkiye ile bu alanda yapacağımız iş birliğinin iki ülkenin de yararına olumlu katkılar yapacağına gönülden inanıyorum."

İtalyan Mutfak Akademisi Türkiye Delegasyonu Başkanı Dilek Bil de gastoturizmin turizm içindeki önemini vurguladı.

Bil, Türkiye'de turizm alanında 100 milyon turist ve 100 milyar dolar gibi ciddi hedeflerinin olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Türkiye turizm hedeflerinde Türkiye markası oluşturarak Türkiye'de turizmin yaratacağı katma değeri artırmayı amaçlıyor. Bu dönemde iş birlikleri özel bir değer taşıyor. Mesela Türkiye ve İtalya iş birliği bu anlamda çok önemli. Rakamlar gösteriyor ki İtalya hem turizmde hem de önemli bir kolu olan gastronomide ciddi bir tecrübe ve birikime sahip. Bu başarıda 1953'te kurulan İtalyan Mutfak Akademisi Delegasyonu'nun önemi çok büyük ve 'Made in Italy' markasını yaratmayı başarmıştır. Bizler de bu alandaki tüm paydaşlarla birlikte 'Made in Turkey' markasını yani Türkiye markasını güçlendireceğiz."