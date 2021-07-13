İtalyan şef Danilo'nun ailecek tatil keyfi! Soluğu orada aldı

Turkuaz renkteki ışıl ışıl denizi, yemyeşil çam ormanları ve plajları ile adeta bir cennet olan Göcek, mavi yolculuk tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Doğa aşıkları ve uluslararası yatçıların da uğrak yeri olan Göcek koyları, son yıllarda ünlüler tarafından oldukça rağbet görüyor.



Soyal medyada 1 milyon 800 bin takipçisi bulunan dünyanın yakından tanıdığı İtalyan şef Danilo Zanna, eşi Tuğçe Demirbilek ve oğlu Zeno Tibet ile Göcek'te tatil yapıyor. Zanna, teknesiyle mavi tura çıkarak, ailesiyle birlikte bakir koylarda bol bol özçekim yaptı.

Danilo Zanna göğsündeki dövmeyle dikkat çekti. Dövmede şefin oğlunun isminin yazılı olduğu görüldü.



Öte yandan Zanna, Euro 2020 finalinde İngiltere'yi 3-2 yenerek kupayı kazanan İtalya'nın şampiyonluğunu ise Göcek'te kaldığı villanın havuzuna kıyafetleriyle atlayarak kutladı.

