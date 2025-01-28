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  4. İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi Kadıköy bit pazarında dehşeti yaşamıştı! Saldırganların pişkin ifadesi ortaya çıktı: "Ağzın süt kokuyor..."

İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi Kadıköy bit pazarında dehşeti yaşamıştı! Saldırganların pişkin ifadesi ortaya çıktı: "Ağzın süt kokuyor..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
28.01.2025 09:44
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Geçtiğimiz gün İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında korkunç bir olay meydana geldi. 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi bir kişi tarafından 6 defa bıçaklandı. Minguzzi'nin, ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ve sanatçı Yasemin Akıncılar'ın oğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Minguzzi'nin yaşam mücadelesi devam ederken, saldırganın pişkin ifadesi ortaya çıktı.

İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi Kadıköy bit pazarında dehşeti yaşamıştı! Saldırganların pişkin ifadesi ortaya çıktı: "Ağzın süt kokuyor..."

Özel İtalyan Lisesi'nde 8. sınıf öğrencisi olan Minguzzi, arkadaşlarıyla kaykay malzemesi satın almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı'nda korkunç bir saldırıya maruz kaldı. 15 ve 16 yaşlarındaki iki çocuğun bıçaklı saldırısına uğrayan Minguzzi yaşam mücadelesini sürdürüyor. Saldırganların ise şaşkına çeviren ifadeleri ortaya çıktı.

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NE OLMUŞTU?

Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İddiaya göre; İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin ayırması sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı.

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SALDIRGANLARIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre Mattia Minguzzi'ye vahşice saldırdığı anlar kameraya yansıyan B.B., "Pazarda gezerken tanımadığım 3 kişiden biri kafamdaki gözlüğü kastederek 'Kafandaki ne, sen veletsin, ağzın süt kokuyor' dedi. Ben de 'işine bak, kavga istemiyorum' şeklinde cevap verdim. Onlar olay yerinden ayrıldılar ancak aramızda 15-20 metre mesafe vardı. Bana bu lafları söyleyen kişi gözüyle hareketler yapıyordu. Ben de arkadaşımla birlikte yanlarına gittim. Aynı kişi benzer şeyler söyleyince esnaf araya girdi. Daha sonradan ismini öğrendiğim Mattia Ahmet Minguzzi beni ittirdi. Bunun üzerine pazarda bulunan meyve sebze tezgahında gördüğüm bıçağı aldım. Bu kişileri korkutmak amaçlı bıçağı onlara doğru salladım. Ancak bıçak Mattia Ahmet Minguzzi'ye isabet etti. Sonrasında arkadaşımla olay yerinden kaçtık. Polisler beni evden aldılar. Bıçağı 6 kere sapladığımı hatırlamıyorum" iddiasında bulundu.

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"BİZİ BIÇAKLAYACAĞINI DÜŞÜNEREK TEKMELEDİM"

Minguzzi'yi yerde yaralıyken tekmeleyen U.B.'nin ise, "Arkadaşımla yaralanan kişi arasındaki arbedeye şahit olmadım. Diğer arkadaşımla başka ürünlere bakıyordum ancak B.B.'nin mutfak eşyaları satan tezgahtan bıçak aldığını ve koştuğunu gördüm. Ben de arkasından koştum. Arkadaşımın bu kişiyi bıçakladığını gördüm. Ben de yerde yatan kişiye tekme attım. Ben yerde yatan kişinin arkadaşımı bıçaklayacağını düşünerek tekme attım." dediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy şef
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