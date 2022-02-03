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‘İtalyan sinemasının kraliçesi’ Monica Vitti 90 yaşında hayatını kaybetti

02.02.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1960'lı yıllarda İtalyan sinemasının en ikonik filmlerinde rol alan ve 'İtalyan sinemasının kraliçesi' olarak tanınan oyuncu Monica Vitti, 90 yaşında hayatını kaybetti.

‘İtalyan sinemasının kraliçesi’ Monica Vitti 90 yaşında hayatını kaybetti

1960'lı yıllarda İtalyan sinemasının en ikonik filmlerinde rol alan oyuncu Monica Vitti, 90 yaşında hayatını kaybetti.

En çok ünlü yönetmen Michelangelo Antonioni'nin filmleriyle tanınan Vitti, 1960 yapımı L'Avventura filmindeki rolüyle Bafta adayı olmuştu.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Vitti için "Yeteneği, ruhu ve güzelliğiyle İtalyan seyircileri yakalayan olağanüstü bir oyuncu" kelimelerini kullandı.

İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini ise Vitti'nin "Harika bir oyuncu, İtalyan sinemasının kraliçesi" olduğunu söyledi.

Monica Vitti ve Jack Nicholson

Roma doğumlu Vitti, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı.

Oyunlarından bir tanesinde Antonioni tarafından beğenilen Vitti, 1960'lı yıllarda La Notte, L'Eclisse ve Il deserto rosso gibi dünyaca tanınan filmlerin başrolünde oynadı.

Vitti, 1982 yılında katıldığı bir televizyon programında, "Kariyerime olağanüstü yetenekli ve aynı zamanda hayat dolu bir adam ile başladığım için çok şanslıyım" diye konuştu.

Antonioni ile çalışmaları, Vitti'nin dünyaca tanınmasına ve ardından Amerikalı yönetmen Joseph Losey'nin Modesty Blaise adlı filmiyle İtalya'dan bir süreliğine ayrılmasına yol açtı.

1974 Cannes Film Festivali

İtalya'ya döndüğünde en çok komedi filmlerindeki rolleri ile izlenmeye devam edilen Vitti'ye 1995 yılında Venedik Film Festivali'nde yaşam boyu başarı ödülü olan "Kariyer Altın Aslanı" verildi.

Vitti'nin 1990'lı yıllarda yazdığı otobiyografisi ise İtalya'da en çok satılan kitaplardan biri oldu, okullarda ve üniversitelerde okutuldu.

Vitti, o dönemdeki hislerini, "Kitabımın başarısı başıma gelen en güzel şey oldu, Oscar ödülü kazanmaktan bin kat daha güzel" diye anlattı.

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