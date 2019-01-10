İtalyan siyasetçi kefaletle serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Dubai'den İtalya'ya giderken Atatürk Havalimanı'nda aktarma yapmak için beklerken bir mağazadan 185 avroluk güneş gözlüğü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan İtalyan Bari Belediye Meclis Üyesi F.G, 50 bin lira kefaletle salıverildi.

Alınan bilgiye göre, İtalya Bari Belediye Meclis Üyesi F.G, 7 Ocak'ta eşiyle birlikte Dubai'den İtalya'nın Bari şehrine gitmek için Atatürk Havalimanı'nda aktarma yapmak için beklemeye başladı. Bu sırada bir mağazaya girerek gözlük deneyen F.G, 185 avro değerinde bir güneş gözlüğünü alıp parasını ödemeden mağazadan çıktı. F.G, daha sonra tuvalete girip eşinin yanına gitti. Mağaza çalışanlarının güvenlik kameralarından F.G'nin gözlüğü aldığını tespit etmesi üzerine, havalimanı polisi çağrıldı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan F.G, işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"Hırsızlık" suçundan savcılığa ifade veren F.G, aktarmalı olarak geldiği Atatürk Havalimanı'ndaki bir mağazada denediği gözlüğü beğenmeyip yerine koyduğunu, daha sonra başka bir gözlük deneyip dışarıda bekleyen eşine gösterdiğini belirterek, şunları anlattı: