İtalyan spiker Diletta Leotta göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi! 'Sevgilin çok şanslı'

Bir dönem Can Yaman ile aşk yaşayan Diletta Leotta, şimdilerde futbolcu Loris Karius ile birlikte. Kusursuz fiziğiyle adından söz ettiren ünlü spikerin iddialı gökdelen pozlarına yüz binlerce beğeni geldi.

Loris Karius'u kasteden bazı takipçileri ''Sevgilin çok şanslı'' ve ''Resimleri futbolcu aşkın mı çekti?'' gibi yorumlarda bulundu.

2020 yılında Beşiktaş'tan ayrılan Alman futbolcu Loris Karius'un, Diletta Leotta ile birlikte olmak için sevgilisini terk ettiği konuşuluyor.

Yeni bir aşka yelken açan Diletta Leotta'nın Can Yaman ile aşk pozunu silmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Napoli taraftarlarının, sahada maç sunan Diletta Loetta'ya 'Göğüslerini aç' tezahüratı yapması tüm dünyanın gündemine oturmuştu.

Cesur pozlarıyla beğeni toplayan güzel spikerin Instagram'da 9 milyona yakın takipçisi mevcut.



