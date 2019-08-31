İtalyan STK gemisi Akdeniz'de beklemeye devam ediyor

Öte yandan, Alman STK Sea-Eye'a ait Alan Kurdi gemisi de Akdeniz'deki göçmen kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.

Açıklamada, "Bu durum daha ne kadar sürecek? Bu sorumluluğu kim alacak? Bu insanların hemen karaya çıkması gerekiyor, daha fazla bekleyemezler." ifadelerine yer verildi.

Mediterranea Saving Humans'ın Facebook'tan yaptığı açıklamada, denizdeki bekleyişin 3'üncü gününe girildiği belirtilirken, gemideki 28 erkek ve 6 kadın göçmenin psikolojik durumlarının kötüleştiği uyarısı yapıldı.

STK'den yapılan açıklamada, Lampedusa'ya ulaşmaya çalışan Malta arama-kurtarma bölgesindeki ahşap tekneden 8'i çocuk, 13 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

- Akdeniz'deki düzensiz göçmen ve STK sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada, kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor.

Düzensiz göçmenleri, coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer İtalya ve Malta'ya taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

İtalya ve Malta, "son yıllarda çok fazla düzensiz göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik AB üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri" gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.

Son olarak, İspanyol STK Proactiva Open Arms, ay başında 160 kadar göçmen kurtarmış hem İtalya hem de Malta'nın izin vermemesi sebebiyle gemi 19 gün denizde beklemişti.