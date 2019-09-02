İtalyan STK gemisindeki düzensiz göçmenler karaya çıktı

5 Yıldız Hareketi ile koalisyon hükümeti kurması gündemde olan sol görüşlü Demokratik Parti'ye (PD) göndermede bulunan Salvini, PD'nin iktidara gelmesi durumunda "acil sağlık bahaneleriyle" düzensiz göçün artacağı imasında bulundu.

Bu arada, Mediterranea Saving Humans sorumlusu Luca Casarini'nin düzensiz göçmenlere tahliye edileceklerinin haberini verdiği anın görüntüleri polemik konusu oldu.

İçişleri Bakanının kullandığı görüntüleri çeken kameraman Francesco Bellina ise Salvini'nin paylaşımı altına yazdığı yorumda, "Sayın Salvini, eğer videolarımı kullanmak istiyorsanız, lütfen telif hakkı bedelini ve kullanım fiyatını kabul ettikten sonra bunu yapın. Nasılsa paranız var." ifadesini kullandı.

Libya açıklarında geçen hafta 98 göçmeni kurtaran Mare Jonio gemisinden 29 Ağustos'ta 64 çocuk, kadın ve hasta düzensiz göçmenin tahliye edilmesine izin verilmişti.

- Akdeniz'deki düzensiz göçmen ve STK sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada, kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor.

Düzensiz göçmenleri, coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer İtalya ve Malta'ya taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

İtalya ve Malta, "son yıllarda çok fazla düzensiz göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik AB üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri" gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.

