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İtalyan STK gemisindeki düzensiz göçmenler karaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 21:25 | Son Güncelleme

Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle denizde bekleyen Mediterranea Saving Humans'a ait "Mare Jonio" gemisindeki 31 göçmen de tahliye edildi

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran İtalyan sivil toplum kuruluşu (STK) Mediterranea Saving Humans'a ait Mare Jonio gemisinde kalan son 31 göçmen de tahliye edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Lampedusa Liman Komutanlığının, denizdeki beşinci gününe giren ve psikolojik durumları kötüleşen 31 düzensiz göçmenin tahliyesine izin verdiği belirtildi. Gemidekilerin İtalyan sahil güvenlik ekiplerince adaya taşındığı bildirildi.

STK'den cumartesi günü "gemideki göçmenlerin psikolojik durumunun kötüleştiği" uyarısı yapılmıştı.

Bu arada, Mediterranea Saving Humans sorumlusu Luca Casarini'nin düzensiz göçmenlere tahliye edileceklerinin haberini verdiği anın görüntüleri polemik konusu oldu.

Göç karşıtı aşırı sağcı politikacı İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, söz konusu görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

5 Yıldız Hareketi ile koalisyon hükümeti kurması gündemde olan sol görüşlü Demokratik Parti'ye (PD) göndermede bulunan Salvini, PD'nin iktidara gelmesi durumunda "acil sağlık bahaneleriyle" düzensiz göçün artacağı imasında bulundu.

İçişleri Bakanının kullandığı görüntüleri çeken kameraman Francesco Bellina ise Salvini'nin paylaşımı altına yazdığı yorumda, "Sayın Salvini, eğer videolarımı kullanmak istiyorsanız, lütfen telif hakkı bedelini ve kullanım fiyatını kabul ettikten sonra bunu yapın. Nasılsa paranız var." ifadesini kullandı.

Libya açıklarında geçen hafta 98 göçmeni kurtaran Mare Jonio gemisinden 29 Ağustos'ta 64 çocuk, kadın ve hasta düzensiz göçmenin tahliye edilmesine izin verilmişti.

- Akdeniz'deki düzensiz göçmen ve STK sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada, kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor.

Düzensiz göçmenleri, coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer İtalya ve Malta'ya taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

İtalya ve Malta, "son yıllarda çok fazla düzensiz göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik AB üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri" gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.

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Akdeniz düzensiz göçmenler İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini İtalyan STK Mediterranea Saving Humans Mare Jonio Gemisi

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