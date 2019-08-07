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İtalyan tenor Safina sokak hayvanları için sahneye çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 15:27 | Son Güncelleme

İtalyan tenor Safina sokak hayvanları için sahneye çıkacak

İZMİR (AA) - İtalyan tenor Alessandro Safina, sokak hayvanları yararına pazar günü Çeşme'de konser verecek.

Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konserde, İzmir Filarmoni Orkestrası ile sahne alacak olan ve Luciano Pavarotti'nin mirasçısı gösterilen Safina'ya, usta arp sanatçısı Victor Espinola eşlik edecek.

Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvanseverler Derneği (ÇESAL) tarafından organize edilen konser, 11 Ağustos Pazar günü 21.00'de gerçekleşecek.

Konserin geliri Çeşme Yarımadası'ndaki sokak hayvanları için kullanılacak.

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İtalyan konser sokak hayvanları tenor

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