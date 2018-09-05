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İtalyan Tümgeneral Boi Kahramanmaraş'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 18:44 | Son Güncelleme

Tümgeneral Roberto Boi, Gazi Kışlası'ndaki İtalyan askeri birliğinde incelemede bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi

İtalyan Tümgeneral Roberto Boi, Gazi Kışlası'nda kurulan hava savunma sistemlerinde görevli İtalyan askeri birliğinde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

İstanbul'dan tarifeli uçakla Kahramanmaraş Havaalanı'na gelen Boi'yi, Gazi Kışlası'ndaki hava savunma sisteminin birlik komutanı Rosario Colavero ve Türk askeri yetkililer karşıladı.

Roberto Boi, daha sonra güvenlik önlemleri altında kalacağı otele geçti.

Tümgeneral Roberto Boi'nin yarın Gazi Kışlası'nda kurulu hava savunma sistemlerinde görevli İtalyan askerleriyle görüşeceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gazi kışlası İtalyan Tümgeneral Roberto Boi Kahramanmaraş

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