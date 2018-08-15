İtalyan usta Almanya'daki cami için fayanstan tablo yaptı

KÖLN (AA) - Almanya'da yaşayan ve 50 yıldır fayans ustalığı yapan İtalyan Sarafino Pagetti, Selimiye Camisi'nin fayanstan tablosunu yaparak hediye etti.

Bavyera eyaletindeki Bamberg kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Selimiye Camisi'nin her yıl ramazan ayında verdiği iftara katılan Pagetti, cami yönetimine bu şekilde teşekkür etmek istediğini belirtti.

8 kilo ağırlığında ve 1 metre 70 santimetre uzunluğundaki fayans işlemeli cami tablosunu dernek başkanı Mehmet Çetindere'ye takdim eden Pagetti, cami cemaatinin kendisine gösterdiği yakınlıktan çok etkilendiğini söyledi.

İtalyan usta Pagetti, "Ara sıra camiye geliyorum. Burası bana sıcak geliyor, yabancılık hissetmiyorum. Adeta kardeşleri gibi muamele etmeleri beni etkiliyor. Başkan Mehmet'in bana davrandığı gibi şimdiye kadar hiç kimse davranmadı. O sebeple ortamı ve cemaati seviyorum." ifadesini kullandı.

Çetindere ise Pagetti'ye bu anlamlı hediyesi için teşekkür ederek, "Yönetim kurulu odamızda asılı olan Ayasofya portresini görünce kendisi bunu fayans tablo olarak yapmak istedi. Üç ay gibi kısa sürede ustalığının hakkını vererek eseri bitirerek camimize getirdi. Çalışmanın maliyetini ödemek istedik ancak 'Bu benden camiye bir hediye' diyerek kabul etmedi." dedi.

Dernek yöneticileri ise Pagetti'ye günün anısına Kur'an-ı Kerim ve İslam'ı anlatan Almanca kitaplar hediye etti.

