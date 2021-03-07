İtalyan uzmanlar: 60 yaş altındaki kadınlarda uzun Covid riski iki kat fazla

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü iki aydan uzun süre Covid-19 semptomları gösterme (uzun Covid) riskinin kadınlarda erkeklere oranla iki kat fazla olduğunu açıkladı.

Ülke genelinde koronavirüs verilerini toplayan, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) uzun Covid ile ilgili bugüne kadar elde edilen bilgileri inceledi. Kurum, bu araştırmanın sonuçlarını "Uzun Covid: Kadınlar daha çok etkileniyor gibi görünüyor" başlıklı bir açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, "Genel olarak kadınların uzun Covid geliştirme olasılığı erkeklere kıyasla iki kat fazla gibi görünüyor" denildi.

Ancak bu farkın 60 yaş altındaki kadınlar için geçerli olduğu, bu yaştan sonra cinsiyetler arası risk farkının birbirine yakın hale geldiği belirtildi.

ISS, cinsiyetler arasındaki bu risk farkının olası sebeplerinden birinin bağışıklık sisteminin reaksiyon verme biçimiyle alakalı olabileceğini belirtti. Enstitü, "Otoimmün sistemle ilgili hipotez, kadınlarda bu sendromun daha sık görülmesini açıklayabilir. Kadınlarda bağışıklık sistemi tepkisi, hem genetik hem de hormonal faktörler nedeniyle erkeklere kıyasla daha güçlü" ifadelerini kullandı.