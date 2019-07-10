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İtalyan ve Fransız savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 18:23 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı’ndan geçen İtalyan Donanması’na ait A-5329 borda numaralı 'Vesuvio' ile Fransız Donanması’na ait M-465 borda numaralı 'Orion' isimli savaş gemileri, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. İtalyan savaş gemisinin güvertesindeki helikopter ve askerler dikkat çekti.

İtalyan ve Fransız savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na saat 15.30’da giriş yapan NATO’da görevli İtalyan Donanması’na ait A-5329 borda numaralı 'Vesuvio' ile Fransız Donanması’na ait M-465 borda numaralı 'Orion' isimli savaş gemileri saat 17.00'de Çanakkale önlerinde oldu.

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Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağındaki ‘Dur Yolcu’ yazısının önünden peş peşe geçen İtalyan ve Fransız savaş gemilerine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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İtalyan savaş gemisinin güvertesindeki helikopter ile askerler dikkat çekti. Boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu’nu dönen iki savaş gemisi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Boğazı İtalya Fransa

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