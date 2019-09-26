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İtalyan ve Macar biyokaçakçılara suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 16:51 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de doğadan kelebek toplayan İtalyan ve Macar biyokaçakçılara suçüstü yapıldı.

Gümüşhane’de doğadan kelebek toplayan İtalyan ve Macar biyokaçakçılara suçüstü yapıldı. İkisine toplam 120 bin lira para cezası kesilen şahısların yakaladığı 700 kelebeğe el konuldu.
Alınan bilgiye göre Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine dün akşam saatlerinde Torul ilçesine bağlı Bahçelik köyü mevkiinde şüpheli 2 şahısla ilgili çalışma yaptı.
Jandarma ekipleriyle birlikte Bahçelik köyüne giden ekip, şüpheli iki şahsın köy yolu üzerinde dağlık alanda izinsiz olarak kelebek yakalamak amacıyla mor ışıklı akü ile çalışan bir düzenek kurduğu, bir kova aracılığı ile kelebekleri kova içerisine ve kavanozlara hapsettiklerini tespit etti.
Dibekli köyünden de aynı minvalde ihbar gelmesi üzerine ekipler burada yaptığı incelemede ekipler aynı düzeneğin kurulu olduğunu tespit etti.
Biyokaçakçı olduğu tespit edilen şahısların olay yerinde olmadığını fakat kelebekleri almak için tekrar geleceklerini değerlendiren ekipler bekledikleri alana 25-30 dakika sonra Dibekli köyü mevkiinde kurdukları düzeneği almak için gelen şahısları suçüstü yakaladı.
Jandarma tarafından yapılan pasaport kontrolü sonucunda İtalyan uyruklu Alessandro Floriani ve Macar uyruklu Balazs Benedek isimli şahıslar düzeneklerin kendilerine ait olduğunu ve hobi amaçlı kelebek yakalamak için düzenekleri kurduklarını beyan etti.
Şahısların araçlarında savcılık izni ile arama yapan ekipler kelebek toplamak için kullandıkları malzemeler ve toplanan yaklaşık 700 kelebeğe el koydu.
DKMP Şube Müdürlüğüne getirilen şahıslara 2872 sayılı Çevre Kanunu 9. maddesi a bendine göre Biyoçeşitliliğe zarar vermekten dolayı her birine 60 bin 163 TL idari yaptırım cezası verildi.

İtalyan ve Macar biyokaçakçılara suçüstü

İtalyan ve Macar biyokaçakçılara suçüstü

İtalyan ve Macar biyokaçakçılara suçüstü

İtalyan ve Macar biyokaçakçılara suçüstü

İtalyan ve Macar biyokaçakçılara suçüstü

İtalyan ve Macar biyokaçakçılara suçüstü

İtalyan ve Macar biyokaçakçılara suçüstü

İtalyan ve Macar biyokaçakçılara suçüstü

İtalyan ve Macar biyokaçakçılara suçüstü

İtalyan ve Macar biyokaçakçılara suçüstü

İtalyan ve Macar biyokaçakçılara suçüstü

İtalyan ve Macar biyokaçakçılara suçüstü

İtalyan ve Macar biyokaçakçılara suçüstü

İtalyan ve Macar biyokaçakçılara suçüstü

İtalyan ve Macar biyokaçakçılara suçüstü
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