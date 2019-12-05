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İtalyan yargısı: Eski sevgili sosyal medyadaki fotoğraflarını sildirtebilir

05.12.2019 10:24 | Son Güncelleme

İtalya'da bir mahkeme, eski sevgililerin sosyal medyadaki fotoğraflarını sildirme hakkı olduğuna hükmetti. Bari kentinde 55 yaşındaki bir adam, ayrıldığı sevgilisinden Facebook'taki fotoğraflarını silmesini istedi ancak eski sevgilisi bu talebi kabul etmedi. Adam bunun üzerine mahkemeye gitti.

İtalyan yargısı: Eski sevgili sosyal medyadaki fotoğraflarını sildirtebilir

İtalya'da bir mahkeme, eski sevgililerin sosyal medyadaki fotoğraflarını sildirme hakkı olduğuna hükmetti.

Mahkeme bu kararı, Bari kentinde 55 yaşındaki bir adamın açtığı davada aldı. İtalyan basınındaki haberlere göre davacı, ayrıldığı sevgilisinden Facebook'taki fotoğraflarını silmesini istedi ancak eski sevgilisi bu talebi kabul etmedi. İsmi gizli tutulan adam, eski sevgilisine resmi olarak ihtarda da bulundu, ancak yine sonuç alamayınca mahkemeye başvurmaya karar verdi.

Bari Mahkemesi, davacının talebini haklı buldu. Mahkeme, davacının söz konusu fotoğrafların sosyal medyada yayımlanmasına daha önce onay vermiş olsa dahi, sonradan bu rızayı geri çekebileceğine hükmetti.

Geçen ay açıklanan karara göre davalı, Facebook'ta 36 ayrı albümde yayımladığı binden fazla fotoğrafı silmeye mahkum edildi. Mahkeme, hem davacının hem de davacının çocuklarının görüldüğü tüm fotoğrafların silinmesi gerektiğine karar verdi.

Davalı kadın mahkeme masraflarının yanı sıra, mahkeme emrini yerine getirmediği her gün için 2 euro sembolik para cezası da ödeyecek.

Mahkemenin kararı, kişilerin görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının rızaya tabi olması gerektiği ilkesine dayanıyor. Söz konusu davada sanığın, eski sevgilisinin açık şekilde rızası olmadığını bildirmesine rağmen fotoğraflarını silmeyerek "kişisel görüntü istismarı" işlediğine hükmedildi.

İtalyan basını bu kararın tüm sosyal medya kullanıcıları için önem teşkil ettiğini vurguladı. Bu gibi kararların, yalnızca biten bir romantik ilişki sonrası değil, arkadaşlar ve aile üyeleri arasındaki benzer anlaşmazlıklar için de alınabileceğine dikkat çekildi.

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