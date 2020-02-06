HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İtalyan yargısı: Eski sevgili sosyal medyadaki fotoğraflarını sildirtebilir

İtalyan yargısı: Eski sevgili sosyal medyadaki fotoğraflarını sildirtebilir

06.02.2020 14:29 | Son Güncelleme

İtalya'da bir mahkeme, eski sevgililerin sosyal medyadaki fotoğraflarını sildirme hakkı olduğuna hükmetti. Bari kentinde 55 yaşındaki bir adam, ayrıldığı sevgilisinden Facebook'taki fotoğraflarını silmesini istedi ancak eski sevgilisi bu talebi kabul etmedi. Adam bunun üzerine mahkemeye gitti.

İtalyan yargısı: Eski sevgili sosyal medyadaki fotoğraflarını sildirtebilir

İtalya'da bir mahkeme, eski sevgililerin sosyal medyadaki fotoğraflarını sildirme hakkı olduğuna hükmetti.

Mahkeme bu kararı, Bari kentinde 55 yaşındaki bir adamın açtığı davada aldı. İtalyan basınındaki haberlere göre davacı, ayrıldığı sevgilisinden Facebook'taki fotoğraflarını silmesini istedi ancak eski sevgilisi bu talebi kabul etmedi. İsmi gizli tutulan adam, eski sevgilisine resmi olarak ihtarda da bulundu, ancak yine sonuç alamayınca mahkemeye başvurmaya karar verdi.

Bari Mahkemesi, davacının talebini haklı buldu. Mahkeme, davacının söz konusu fotoğrafların sosyal medyada yayımlanmasına daha önce onay vermiş olsa dahi, sonradan bu rızayı geri çekebileceğine hükmetti.

Geçen ay açıklanan karara göre davalı, Facebook'ta 36 ayrı albümde yayımladığı binden fazla fotoğrafı silmeye mahkum edildi. Mahkeme, hem davacının hem de davacının çocuklarının görüldüğü tüm fotoğrafların silinmesi gerektiğine karar verdi.

Davalı kadın mahkeme masraflarının yanı sıra, mahkeme emrini yerine getirmediği her gün için 2 euro sembolik para cezası da ödeyecek.

Mahkemenin kararı, kişilerin görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının rızaya tabi olması gerektiği ilkesine dayanıyor. Söz konusu davada sanığın, eski sevgilisinin açık şekilde rızası olmadığını bildirmesine rağmen fotoğraflarını silmeyerek "kişisel görüntü istismarı" işlediğine hükmedildi.

İtalyan basını bu kararın tüm sosyal medya kullanıcıları için önem teşkil ettiğini vurguladı. Bu gibi kararların, yalnızca biten bir romantik ilişki sonrası değil, arkadaşlar ve aile üyeleri arasındaki benzer anlaşmazlıklar için de alınabileceğine dikkat çekildi.

Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
PARTNER İşte dünyanın en zengin kedisi İşte dünyanın en zengin kedisi
Yerinden ayrılmadan onları bekliyorYerinden ayrılmadan onları bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis memuru, otomobilini çalan 17 yaşındaki genci öldürdü

Polis memuru, otomobilini çalan 17 yaşındaki genci öldürdü

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Kule ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı

Kule ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı

Arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı

Arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı

'Duyduğum en efsane ezan okunuyor'

'Duyduğum en efsane ezan okunuyor'

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Yeni iPhone sızdı! İşte ilk görüntüler

Yeni iPhone sızdı! İşte ilk görüntüler

İşte Mercedes'in yeni otomobili Vision AVTR

İşte Mercedes'in yeni otomobili Vision AVTR

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burası Kayseri! Fırtına sokakları savaş alanına çevirdi

Bu kare Türkiye'de çekildi! Sokaklar tanınmaz halde

Asırlık kara trenler ziyaretçilerini bekliyor

Yerinden ayrılmadan onları bekliyor

Coronavirüsüyle savaşan doktorların yüzündeki fedakarlık izleri

Coronavirüsüyle savaşan doktorlar sosyal medyayı salladı

İntihardan vazgeçti, polise yumruklu selam verdi

Gören oraya koştu! Gözlerini kırpmadan izlediler

Kreşte 2 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Öğretmen tutuklandı

Kreşte skandal görüntüler!

Otomobil, yamaçtan düşen kayalardan son anda kurtuldu

Facianın eşiğinden dönüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.