İtalyan yargıtayından Carola Rackete'nin tutuklanması talebine ret

Kaptan Rackete, söz konusu kararı Twitter hesabından değerlendirerek, "İtalyan Yüksek Mahkemesi, haziran ayında kurtardığımız insanlar dolayısıyla tutuklanmamam gerektiğini onayladı. Bu, denizde kurtarma operasyonları yapan herkes için önemli bir karardır. Muhtaç insanlara yardım ettiği için kimseye dava açılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri, geçen haziran ayında İtalyan güvenlik güçlerinin engellemelerine rağmen Lampedusa Adası'na bırakması nedeniyle önce ev hapsine alınan, daha sonra serbest kalan Alman gemi kaptanı Carola Rackete'nin tutuklanmamasına yönelik yapılan itiraz, yüksek mahkeme tarafından reddedildi.

- Salvini'den karara tepki

Rackete’nin gemisiyle İtalyan limanlarına günlerce yanaşamamasından, zorla İtalyan limanına girmesi dolayısıyla yargılanmasına kadar geçen süreçte icraatları ve söylemleriyle öne çıkan dönemin İçişleri Bakanı, Lig Partisi lideri Matteo Salvini ise karara "İtalya'daki adaletsizlik inanılmaz boyutta." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Riace kentinde gazetecilere konuşan Salvini, göçmen konusuyla alakalı, dokunulmazlığının kaldırılması tartışmalarının yaşandığına dikkati çekerek, "İtalyan askerlerini öldürme riski taşıyan genç bir Alman kadının yargılanmaması gerektiğine inanılıyor. Bunun yerine, ülkesinin sınırlarını savunan bir bakanı yargılamak istiyoruz. Beni mahkemeye gönderiyorlar, bunu yapıyorlar ancak çok büyük bir mahkemeye ihtiyaçları olacak. Çünkü bence İtalyan halkının büyük çoğunluğu benimle olacak." diye konuştu.

- Carola Rackete olayı

Rackete, kaptanlığını yaptığı Alman STK Sea Watch'a ait "Sea Watch 3" gemisiyle Akdeniz’de 12 Haziran’da 53 göçmeni kurtarmıştı. Kaptan Rackete, İtalya ve Malta'ın izin vermemesi nedeniyle, gemisini, 17 gün açık denizde bekletmesinin ardından, giriş yasağı ve tüm engellemelere rağmen zorla Lampedusa Limanına yanaştırmıştı.

Agrigento Savcılığınca "Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalya'ya getirmek ve Lampedusa Adası'ndaki limana giriş sırasında sahil güvenlik botunun engellemelerine karşı gelerek askerlerin hayatını riske atmak"la suçlanan Rackete, ön soruşturma hakimince serbest bırakılmış, daha sonra ifadesi alındıktan sonra ülkesine dönmüştü.

