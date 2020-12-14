İtalyan Yazardan Macron'a El Sisi'ye Onur Nişanı Protestosu

Augias "Yarın Fransa büyükelçiliğine giderek, bana verilen Legion d'honneur onur nişanını ve onur yazısını iade edeceğim. Bu jesti, Mısır'da öldürülen İtalyan Guilio Regeni'nin anısına ve ailesinin hala canlı olan acısının ateşine adıyorum. İktidarların, ticari ilişkileri ve endüstriyel çıkarları nedeniyle de olsa yapılmayacak şeyler var. Gerçeğin farkında olmasına rağmen bu vahşete suç ortağı olan El Sisi'nin, bunu hak etmediğine inanıyorum. Bu, adalet ölçüleri aşılmış bir skandaldır. İnsan haklarının savunulması, tüm ütopyalar gibi savunulması gereken soylu bir ütopyadır" dedi

Avrupa Parlamentosu'nda 1994-1999 yılları arasında milletvekilliği yapan ve 2007 yılında da Legion d’Honneur ödülüne layık görülen Augias, bu jesti, 2016 yılında Mısır gizli servisi tarafından kaçırılarak, ağır işkence sonucu öldürüldüğü tespit edilen İtalyan öğrenci Guilio Regeni'nin anısına yaptığını söyledi:

Sol eğilimli La Republica gazetesinde de bir mektubu yayınlayan İtalyan yazar, bu eyleminin ciddi ama sembolik bir anlam taşıyan duygusal bir jest olduğunu belirtti. Babası Fransız kökenli olan Augias "Fransa’yla yaşadığım derin duygusal bağdan dolayı bunu yapmaya borçlu olduğumu hissediyorum. Bunu zavallı Giulio Regeni kadar Fransa için de yapıyorum" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, muhaliflere uyguladığı baskıcı politikalar nedeniyle insan hakları örgütlerinin itirazlarına rağmen, Mısır Devlet Başkanı El Sisi'yi, 6-8 Aralık tarihlerinde, devlet töreniyle Paris'te ağırlamıştı. Ancak, 3 günlük ziyaretin önemli bir bölümü kapalı kapılar ardında gerçekleşmiş El Sisi onuruna Elysee Sarayı'nda düzenlenen onur ödülü töreni de resmi programda yer almamıştı. Ödül töreni, El Sisi'ye eşlik eden Mısır basınında yer alan haberlerin ardından ortaya çıktı.

Elysee Sarayı, eleştiriler üzerine "bunun sistematik bir uygulama olduğu" açıklamasını yaptı. Bu ödül, şimdiye kadar Roman lider Nikolay Çavuşesku'dan, Suriye lideri Başar Esad, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Nayef ve Libya lideri Muammer Kaddafi'ye kadar tartışmalı pek çok dünya liderine devlet ziyareti sırasında verildi.