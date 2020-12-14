İtalyan Yazardan Macron'a El Sisi'ye Onur Nişanı Protestosu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Fransa'ya resmi ziyarette bulunan Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi'ye gizli bir törenle, devlet onur ödülü vermesine tepkiler büyüyor.
Fransa'da muhalefet partilerinin ve insan hakları örgütlerinin ardından, Macron'a bir tepki de İtalya'dan geldi.
İtalyan gazeteci yazar Corrado Augias, Macron'un "Korkunç suçların, suç ortağı" El Sisi'ye onur ödülü vermesini protesto etmek için, daha önce kendisine verilen onur ödülünü Fransız devletine iade edeceğini açıkladı.
Avrupa Parlamentosu'nda 1994-1999 yılları arasında milletvekilliği yapan ve 2007 yılında da Legion d’Honneur ödülüne layık görülen Augias, bu jesti, 2016 yılında Mısır gizli servisi tarafından kaçırılarak, ağır işkence sonucu öldürüldüğü tespit edilen İtalyan öğrenci Guilio Regeni'nin anısına yaptığını söyledi:
Augias "Yarın Fransa büyükelçiliğine giderek, bana verilen Legion d'honneur onur nişanını ve onur yazısını iade edeceğim. Bu jesti, Mısır'da öldürülen İtalyan Guilio Regeni'nin anısına ve ailesinin hala canlı olan acısının ateşine adıyorum. İktidarların, ticari ilişkileri ve endüstriyel çıkarları nedeniyle de olsa yapılmayacak şeyler var. Gerçeğin farkında olmasına rağmen bu vahşete suç ortağı olan El Sisi'nin, bunu hak etmediğine inanıyorum. Bu, adalet ölçüleri aşılmış bir skandaldır. İnsan haklarının savunulması, tüm ütopyalar gibi savunulması gereken soylu bir ütopyadır" dedi
Sol eğilimli La Republica gazetesinde de bir mektubu yayınlayan İtalyan yazar, bu eyleminin ciddi ama sembolik bir anlam taşıyan duygusal bir jest olduğunu belirtti. Babası Fransız kökenli olan Augias "Fransa’yla yaşadığım derin duygusal bağdan dolayı bunu yapmaya borçlu olduğumu hissediyorum. Bunu zavallı Giulio Regeni kadar Fransa için de yapıyorum" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, muhaliflere uyguladığı baskıcı politikalar nedeniyle insan hakları örgütlerinin itirazlarına rağmen, Mısır Devlet Başkanı El Sisi'yi, 6-8 Aralık tarihlerinde, devlet töreniyle Paris'te ağırlamıştı. Ancak, 3 günlük ziyaretin önemli bir bölümü kapalı kapılar ardında gerçekleşmiş El Sisi onuruna Elysee Sarayı'nda düzenlenen onur ödülü töreni de resmi programda yer almamıştı. Ödül töreni, El Sisi'ye eşlik eden Mısır basınında yer alan haberlerin ardından ortaya çıktı.
Elysee Sarayı, eleştiriler üzerine "bunun sistematik bir uygulama olduğu" açıklamasını yaptı. Bu ödül, şimdiye kadar Roman lider Nikolay Çavuşesku'dan, Suriye lideri Başar Esad, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Nayef ve Libya lideri Muammer Kaddafi'ye kadar tartışmalı pek çok dünya liderine devlet ziyareti sırasında verildi.
Regeni işkenceyle öldürülmüştü
Augias'ın protesto eylemine ilham olan 28 yaşındaki İtalyan öğrenci Giulio Regeni, Mısır'da 25 Ocak 2016'da kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmış, bir kaç gün sonra Kahire'nin bir banliyösünde ağır işkence gören ve parçalara ayrılan cesedi bulunmuştu.
Olaya ilişkin açılan dava Kahire ve Roma ilişkilerini uzun süre etkilemiş ve İtalya, Mısır yetkililerini "gerçeklerin ortaya çıkarılması için işbirliği yapmamakla ve yargıyı yanıltmak için yanlış bilgiler vermekle" suçlamış ve Kahire büyükelçisini geri çağırmıştı. Davanın ilerleyen aşamasında Regeni'nin Mısır Ulusal Güvenlik elemanları tarafından kaçırıldığı ve 9 gün boyunca ağır işkence gördüğü ortaya çıktı. İtalyan yargısı olaya karışan 1'i general 4 Mısırlı subayı yargılamaya hazırlanıyor.