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İTALYAN YOLCU ATATÜRK HAVALİMANI'NDA HAYATINI KAYBETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 16:24 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL DHA Filipinler'in başkenti Manila'dan İtalya'nın Bologna şehrine İstanbul aktarmalı giden İtalyan yolcu Fabio Trombini (48), Atatürk Havalimanı'nda hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL DHA
Filipinler'in başkenti Manila'dan İtalya'nın Bologna şehrine İstanbul aktarmalı giden İtalyan yolcu Fabio Trombini (48), Atatürk Havalimanı'nda hayatını kaybetti. Uçağının kalkmasına 2 buçuk saat kala fenalaşan yolcunun, ileri derecede kanser hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.
THY'nin tarifeli seferiyle sabah saatlerinde Manila'dan İstanbul'a gelen Fabio Trombini, Atatürk Havalimanı'nda saat 16.40'daki TK-1325 sefer sayılı Bologna uçuşunu beklemeye başladı. İleri derecede kanser hastası olduğu öğrenilen Trombini'ye bekleme sürecinde sağlık durumu nedeniyle tekerlekli sandalyede hizmet verildi. 14.00 sıralarında aniden fenalaşan Trombini'ye ilk önce yer hizmetleri görevlileri müdahale etti. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ancak İtalyan yolcunun hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, bunun üzerine yolcunun bulunduğu alana girişleri kapattı. Ceset torbasına konulan İtalyan yolcunun cenazesi, sağlık ekipleri tarafından apronda bekleyen ambulansa taşındı. Cenaze, işlemlerinin yapılması için A kapısına götürüldü.

EŞYALARI POLİSE TESLİM EDİLDİ
Hayatını kaybeden yolcunun tüm eşyaları, yer hizmetleri şirketi personeli tarafından tutanakla polislere teslim edildi. İtalya'nın İstanbul'daki Başkonsolosluğu görevlilerine haber verildiği, bazı işlemlerin ardından Trombini'nin cenazesinin Bologna'ya gönderileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü
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-Hayatını kaybeden yolcunun bulunduğu oda
-Tekerlekli sandalyede oturan yolcu
-Polisten görüntüler
-TGS yetkilileri
-Olay yerine gelen sağlık ekipleri
-Cenazenin ceset torbasına konması
-Cenazenin aprona taşınması
-Ambulansa götürülmesi
-İtalyan yolcunun terlikleri ve özel eşyalarının toplanması
-Genel ve detaylar

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