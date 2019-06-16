İtalyan Yönetmen Franco Zeffirelli Hayatını Kaybetti

Ünlü İtalyan opera, film ve televizyon yönetmenlerinden Franco Zeffirelli 96 yaşında hayatını kaybetti.

Zeffirelli’nin ölüm haberini veren üvey oğlu Luciano, ünlü bir süredir hastalıkla mücadele verdiğini, ancak huzur içinde öldüğünü söyledi.

Özellikle görkemli romantik yapımlarıyla tanınan Zefffirelli, William Shakespeare’in ünlü eserlerini sinemaya uyarladı. Bunlar arasında Elizabeth Taylor ve Taylor’ın o dönemki eşi Richard Burton’un başrolünü paylaştığı 1967 yapımı Hırçın Kız, Leonard Whiting ve Olivia Hussey’nin başrollerini oynadığı 1968 yapımı Romeo ve Juliet, Avustralyalı oyuncu Mel Gibson’un başrolünü oynadığı 1990 yılı yapımı Hamlet bulunuyor.

Ünlü İtalyan yönetmen Zeffirelli ayrıca ünlü opera ve tiyatro eserlerinin de yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendi.

1996’da eşcinsel olduğunu kamuoyuna açıklayan Zeffirelli’nin evlat edindiği iki oğlu bulunuyor. Ayrıca koyu bir Katolik olarak da bilinen İtalyan yönetmen 1970’lerin sonunda Hazreti İsa’nın hayatını da iki bölümlük bir mini dizi olarak televizyona uyarlamıştı.

