HABER

İtalyan Yönetmen Franco Zeffirelli Hayatını Kaybetti

16.06.2019 00:11 | Son Güncelleme

Ünlü İtalyan opera, film ve televizyon yönetmenlerinden Franco Zeffirelli 96 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle görkemli romantik yapımlarıyla tanınan Zefffirelli, William Shakespeare’in ünlü eserlerini sinemaya uyarladı

İtalyan Yönetmen Franco Zeffirelli Hayatını Kaybetti

Ünlü İtalyan opera, film ve televizyon yönetmenlerinden Franco Zeffirelli 96 yaşında hayatını kaybetti.

Zeffirelli’nin ölüm haberini veren üvey oğlu Luciano, ünlü bir süredir hastalıkla mücadele verdiğini, ancak huzur içinde öldüğünü söyledi.

Özellikle görkemli romantik yapımlarıyla tanınan Zefffirelli, William Shakespeare’in ünlü eserlerini sinemaya uyarladı. Bunlar arasında Elizabeth Taylor ve Taylor’ın o dönemki eşi Richard Burton’un başrolünü paylaştığı 1967 yapımı Hırçın Kız, Leonard Whiting ve Olivia Hussey’nin başrollerini oynadığı 1968 yapımı Romeo ve Juliet, Avustralyalı oyuncu Mel Gibson’un başrolünü oynadığı 1990 yılı yapımı Hamlet bulunuyor.

Ünlü İtalyan yönetmen Zeffirelli ayrıca ünlü opera ve tiyatro eserlerinin de yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendi.

1996’da eşcinsel olduğunu kamuoyuna açıklayan Zeffirelli’nin evlat edindiği iki oğlu bulunuyor. Ayrıca koyu bir Katolik olarak da bilinen İtalyan yönetmen 1970’lerin sonunda Hazreti İsa’nın hayatını da iki bölümlük bir mini dizi olarak televizyona uyarlamıştı.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Kadın Haklarında “Nafaka” Başlığında Geriye Gidiş mi?Kadın Haklarında “Nafaka” Başlığında Geriye Gidiş mi?
Macron'un Avrupa Planına Kendi Partisinden EngelMacron'un Avrupa Planına Kendi Partisinden Engel
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Satır ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Satır ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Günün en acı haberi! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Günün en acı haberi! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

Darıca'daki sel felaketinden acı haber geldi!

Darıca'daki sel felaketinden acı haber geldi!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Tek kelimeyle vahşet! Eğer bu iddia doğruysa...

Tek kelimeyle vahşet! Eğer bu iddia doğruysa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'dan 'pes' dedirten Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan'dan 'pes' dedirten Cemal Kaşıkçı açıklaması

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

İsrailli Bakan'dan Türkiye karşıtı çağrı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD bölgeyi terk etmeli

'ABD bölgeyi terk etmeli!'

BM'den ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama

Gerilim tırmanıyor! ABD ve BM'den açıklama

Suudi Bakan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya destek talebi

Suudi Bakan'dan skandal talep!

Trump: Saldırıyı İran yaptı, Umman Boğazı kapanmayacak

Trump: Saldırıyı İran yaptı, Umman Boğazı kapanmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.