İtalya'nın, AB Komisyonu Başkanı Juncker'e tepkisi sürüyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in gelecek sene için planlanan bütçeyle ilgili eleştirilerine ilişkin, "Ben alakasız benzetmeler yapmayan, ayık insanlarla konuşurum." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Salvini, Napoli’de katıldığı bir toplantıda, İtalya’nın gelecek yıl bütçesiyle ilgili açıklamada bulunan AB Komisyonu Başkanı Juncker’i eleştirmeye devam etti.

Juncker’in açıklamalarının sorulduğu Salvini, "Ben alakasız benzetmeler yapmayan, ayık insanlarla konuşurum. AB Komisyonu Başkanı Juncker, İtalya’yı Yunanistan ile bir tutarak İtalya’nın borçlanma maliyetlerini çılgına çevirdi. Bundan kaçınabilirdi. Ağzını açmadan önce iki bardak su içmeli ve var olmayan tehditler savurmamalı. Aksi takdirde zararı ondan soracağız." diye konuştu.

Salvini, Juncker ve diğer Avrupalı bürokratların tehditleriyle borçlanma maliyetlerinin artırdığını ve bunun hesabını onlardan soracaklarını söyledi.

Bu açıklama ve tehditler yüzünden borçlanma maliyetlerinin giderek arttığını vurgulayan Salvini, "bunun amacının da hükümete ve İtalyan ekonomisine saldırmak olduğunu" kaydetti.