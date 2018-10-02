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İtalya'nın, AB Komisyonu Başkanı Juncker'e tepkisi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 23:38 | Son Güncelleme

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini: - "(AB Komisyonu Başkanı Juncker'in İtalya'nın bütçe planıyla ilgili eleştirileri) Ben alakasız benzetmeler yapmayan, ayık insanlarla konuşurum. AB Komisyonu Başkanı Juncker, İtalya'yı Yunanistan ile bir tutarak İtalya'nın borçlanma maliyetlerini çılgına çevirdi" - "Ağzını açmadan önce iki bardak su içmeli ve var olmayan tehditler savurmamalı. Aksi takdirde zararı ondan soracağız"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in gelecek sene için planlanan bütçeyle ilgili eleştirilerine ilişkin, "Ben alakasız benzetmeler yapmayan, ayık insanlarla konuşurum." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Salvini, Napoli’de katıldığı bir toplantıda, İtalya’nın gelecek yıl bütçesiyle ilgili açıklamada bulunan AB Komisyonu Başkanı Juncker’i eleştirmeye devam etti.

Juncker’in açıklamalarının sorulduğu Salvini, "Ben alakasız benzetmeler yapmayan, ayık insanlarla konuşurum. AB Komisyonu Başkanı Juncker, İtalya’yı Yunanistan ile bir tutarak İtalya’nın borçlanma maliyetlerini çılgına çevirdi. Bundan kaçınabilirdi. Ağzını açmadan önce iki bardak su içmeli ve var olmayan tehditler savurmamalı. Aksi takdirde zararı ondan soracağız." diye konuştu.

Salvini, Juncker ve diğer Avrupalı bürokratların tehditleriyle borçlanma maliyetlerinin artırdığını ve bunun hesabını onlardan soracaklarını söyledi.

Bu açıklama ve tehditler yüzünden borçlanma maliyetlerinin giderek arttığını vurgulayan Salvini, "bunun amacının da hükümete ve İtalyan ekonomisine saldırmak olduğunu" kaydetti.

- "İtalya bütçe planından geri adım atmayacak"

Diğer Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio da "İtalya’nın bütçe planından bir milim geri adım atmayacağını" dile getirdi.

AB Komisyonu'nun bütçe planına ilişkin eleştirilerinin hükümete yönelik bir komplonun parçası olduğunu düşünmediğini kaydeden Di Maio, ancak yine de Juncker ve diğer komisyon üyelerinin "belden aşağı vurmamaları" gerektiğini söyledi.

AB yetkililerinin ön yargılı davrandığını savunan Di Maio, başka ülkelerin daha da yüksek bütçe açığı verdiklerine işaret etti.
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- İtalya ile AB arasında "bütçe" krizi

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, bugün, İtalya'yı bütçe açığının yüzde 2,4 oranında olması konusundaki planıyla devam ederse "AB yaptırımlarıyla karşılaşabileceği" konusunda uyarmıştı.

AB Komisyonu Başkanı Juncker de dün İtalya’nın gelecek sene için belirlediği gayrisafi yurt içi hasılaya oranla yüzde 2,4 açık veren bütçesine değinmişti.

Yunanistan'daki gibi bir krizle İtalya’da uğraşmak istemediğini dile getiren Juncker, "bir krizin yeterli olduğunu" belirtmiş ve "İtalya, özel ve fazladan bir muamele istiyorsa bu avronun sonu anlamına gelebilir, çok sert olmalıyız. İtalya, Avrupa düzeyinde birlikte onayladığımız bütçe hedeflerinden uzaklaşıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Dün Lüksemburg’daki Avro Grubu Toplantısı'nda da İtalya’nın bütçesine ilişkin endişeler gündeme gelmişti.

- Bütçede fazladan yüzde 0,8 açık

İtalya’nın gelecek sene için bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak İtalyan hükümeti, uzun müzakereler sonucunda işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek adına bütçede fazladan yüzde 0,8 oranında açık verilmesini kararlaştırmıştı.

Hükümet, kamu harcamalarında artışa gidileceğini ve gelecek üç yıl için bütçe açığı hedefinin yüzde 2,4 olacağını açıklamıştı.

Yunanistan’dan sonra AB’de milli gelire göre en fazla kamu borcu bulunan ülkenin borcunu AB kuralları gereği azaltması gerekiyor. Yunanistan’ın kamu borcu gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 180’ine denk gelirken, bu oran İtalya’da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor.

İtalya'nın, 2019 bütçe taslağını ise 15 Ekim tarihine kadar AB Komisyonu'na sunması gerekiyor.

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