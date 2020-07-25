İtalya'nın AB'den ayrılması için parti kuruldu: Italexit

Paragone ise senatör seçilmesinin ardından Eylül 2019'da 5 Yıldız Hareketi'nin AB yanlısı Demokratik Parti ile koalisyon kurmasına karşı çıkmış ve hükümete güvenoyu vermedi. Aralık 2019'da da bu koalisyonun bütçe yasasına "Brüksel tarafından dayatılan bir kafes" olduğu gerekçesiyle karşı oy verdi. Paragone, 5 Yıldız Hareketi disiplin kurulu tarafından Ocak 2020'de partiden çıkarıldı.

Geçmişte aşırı sağcı Lig partisiyle de bağları olan Gianluigi Paragone, 2018'de 5 Yıldız Hareketi'nden Senato'ya seçilmişti. Her iki parti de, muhalefetteyken AB kurumlarına ve ortak para birimi Euro'ya karşı sert çıkışlarda bulunsalar da iktidarları döneminde AB karşıtı tonlarını nispeten yumuşattı.

Eski bir gazeteci ve televizyon sunucusu olan 48 yaşındaki Paragone, İtalya'nın "Avrupa Birliği ve ortak para birimi kafesinden çıkarak özgürleşmesini" amaçladığını söylüyor.

İktidardaki koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nden atılan Senatör Gianluigi Paragone tarafından kurulan parti, hafta içinde düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Partinin tam adı, "İtalya için Avrupa'ya hayır - Paragone ile Italexit" olarak açıklandı.

Paragone, sistem karşıtı bir hareket olarak doğan eski partisi 5 Yıldız Hareketi'ni "neoliberalleştiği" gerekçesiyle eleştirdi.

BREXIT'İN MİMARI FRAGE İLE GÖRÜŞTÜ

İtalya'nın AB'den çıkışını hedefleyen bir parti kurma planını geçen ay açıklayan Paragone, geçen Pazartesi günü de Londra'ya giderek İngiltere'nin AB'den çıkması (Brexit) kampanyasının mimarı Nigel Farage ile görüştü.

Paragone, "Diğerleri Avrupa'yı değiştirmek istiyor, bizse terk etmek istiyoruz" diyor.

Italexit partisinin manifestosunda da "İtalyanlar güçlü, özgür ve bağımsız bir İtalya'yı hak ediyor; egemenliğini yeniden ele geçiren ve tekrardan kendi kaderini tayin etme kapasitesine sahip bir İtalya'yı hak ediyor" deniliyor.

Manifestoda, "neoliberalizmin ve dizginsiz küreselleşmenin iflası karşısında radikal bir paradigma değişimine ihtiyaç duyulduğu" savunuluyor.

Partinin kuruluşunu geçen Perşembe günü basın toplantısıyla duyuran Paragone burada yaptığı açıklamada, anketlere göre partinin şimdiden yüzde 5 destek şansı olduğunu söyledi ve "Bu sadece başlangıç" dedi.

SWG araştırma şirketi tarafından Mayıs ayında yapılan bir ankete göre İtalyanların yüzde 39'u AB'ye güveniyor.

Tecne şirketinin Nisan'da yayımlanan anketinde de "İtalya'nın AB üyeliğiyle ilgili olası bir referandumda ne oy verirsiniz?" sorusuna, İtalyanların yüzde 44'ü "AB'de kalma", yüzde 42'si "AB'den ayrılma" yönünde oy kullanacakları yanıtını verdi.

