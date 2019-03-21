HABER

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde resim sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 20:38 | Son Güncelleme

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde resim sergisi

Aria Art Gallery İstanbul'un ArtAnkara 5. Çağdaş Sanat Fuarı'nda sergilenen eserleri, İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde izlenime sunuldu.

Büyükelçilik rezidansındaki serginin açılışını İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani ile Aria Art Gallery'nin kurucusu Elio D'anna yaptı.

Sergide Fabrizio Corneli, Angelo Brescianini, Beatrice Gallori, Sossio, Tarık Berber ve Gencay Kasapçı'ya ait eserler bulunuyor.

Zero art tekniğinin temsilcilerinden Gencay Kasapçı'nın bu teknikle yaptığı resimleriyle Fabrizio Corneli'nin ışık oyunlarını kullandığı "Dervisch" çalışması, serginin ilgi çeken eserleri arasında yer alıyor.

Resimler, rezidansta 6 ay boyunca sergilenecek.

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
Çavuşoğlu'dan Yunan mevkidaşına FETÖ tepkisi (3)Çavuşoğlu'dan Yunan mevkidaşına FETÖ tepkisi (3)
İmamoğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi İmamoğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aria Art Gallery İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği resim sergisi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Akıllı telefon fiyatlarında büyük indirim

Akıllı telefon fiyatlarında büyük indirim

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil kontrol altına alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Hepsi kamyon kasasından çıktı

Hepsi kamyon kasasından çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.