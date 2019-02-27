İtalya'nın borçları AB'yi korkutuyor

AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, "Bu sorunların çözümünde ilerleme sağlanmaması ne yazık ki bizi İtalya'daki aşırı makroekonomik dengesizliğin devam edeceği sonucuna ulaştırıyor" diye konuştu. Moscovici gazetecilere yaptığı açıklamada, İtalya hükümetinin kamu finansmanını iyileştirmesi, kamu idaresini ve yargı sistemini verimli hale getirmesi, iş dünyasını büyütmesi ve işgücü piyasası ile finansal sistemini güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Moscovici'ye göre İtalya'nın mevcut ekonomik durumuna bakıldığında bu tedirlerin acilen alınması gerekiyor.

Yunanistan gibi borç krizine girebileceğinden endişe edilen İtalya'yı kurtarmanın neredeyse imkansız olacağı düşünülüyor.Avrupa Birliği (AB), biriken kamu borcu stoğunu eritmesi için İtalya'ya uyarıda bulunarak, hükümeti önlem almaya çağırdı. AB Komisyonu'nun İtalya'nın ekonomik görünümüne dair hazırladığı raporda Roma yönetiminin borç, yavaş büyüme ve yüksek işsizlik oranından kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Yunanistan gibi olabilir mi?

İtalya, yüzde 131,7 ile borcun milli gelire oranında Avrupa'da Yunanistan'ın ardından ikinci sırada bulunuyor. AB Komisyonu, tahmini olan bu oranın İtalya için daha yüksek olabileceği uyarısında bulunuyor. AB kriterlerine göre bu oran yüzde 60'ı geçmemeli.

İtalya'nın artan borç stoğu, geçmişte Yunanistan'ın yaşadığı gibi bir borç krizine dönüşeceği ve Avrupa'da mali çalkantıya yol açacağı endişesi yaratıyor. Yunanistan'ı krizden kurtarmanın zorlukları hatırlandığında, İtalya büyüklüğünde bir ekonomiyi kurtarmanın neredeyse imkansız olduğu düşünülüyor. Yunanistan'ın borcunun milli gelirine oranı 2012 yılında yüzde 175'e varmıştı.

Popülist hükümet AB'nin uyarılarına tepkili

Bu Brüksel'den İtalya'ya son üç ayda yapılan ikinci uyarı. İtalya'da iktidarda olan popülist hükümet, seçilmiş değil atanmış bürokratlardan oluştuğunu söylediği AB Komisyonu'ndan gelen "talimatlara" karşı direneceklerini belirtiyor. Geçen Aralık ayında Komisyon İtalya'yı bütçe planını revize etmeye zorlamış, hükümetin daha sonra bu doğrultuda yaptığı değişiklikeri de tatmin edici bulmamıştı.