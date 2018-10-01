"İtalya'nın düzensiz göçü engelleme politikalarının işe yararlılığı şüpheli"

Uluslararası Politik Araştırmalar Enstitüsü’nün (ISPI) yayımladığı düzensiz göç ile Akdeniz'deki ölüm ve kaybolmalara ilişkin analizde, İtalya'nın engelleme politikalarının işe yararlılığının şüpheli göründüğü değerlendirmesinde bulunuldu.

ISPI tarafından “İtalya’da karaya çıkışlar: Engelleyicilik politikalarının bedeli” başlıklı makale yayımlandı.

İtalya’da düzensiz göçün 16 Eylül itibarıyla 5 aydır düşmekte olduğu belirtilen makalede, ağustos ayında 1500’den daha az düzensiz göçmenin ülkeye giriş yaptığı ve bunun İtalya’daki “göç krizinin” başlamasından önceki sene olan 2012 yılından beri yazın kaydedilen en düşük sayı olduğu bildirildi.

Geçen ay Libya’daki siyasi istikrarsızlığın arttığına işaret eden ISPI, ancak yine de bu ülkeden çıkışların düşük seviyede kaldığını kaydetti.

Sivil toplum kuruluşlarının denizdeki kurtarma faaliyetlerinin Libya’dan düzensiz göç akışlarının yoğunluğu üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığına vurgu yapılırken, Libya’dan kalkışlar ve İtalya’ya varışlardaki büyük düşüşün sebebinin Libya'nın İtalya ve Avrupa Birliği’yle (AB) birlikte çalışma kararında aranması gerektiği savunuldu.