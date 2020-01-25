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İtalya'nın Irak'ın istikrarına desteği sürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 00:09 | Son Güncelleme

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’e, Irak’ın refahı, istikrarı ve kalkınmasının İtalya’nın öncelikleri arasında olduğunu belirtti

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e Irak’taki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde istikrara kavuşturulması çağrısında bulunurken, İtalya’nın bu konuda Irak’ın yanında olduğunu söyledi.

İtalya'nın başkenti Roma’ya bir dizi resmi temaslarda bulunmak üzere gelen konuk Cumhurbaşkanı Salih, ilk olarak İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'yu kabul etti.

İtalya Dışişleri Bakanlığından Di Maio-Salih görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Di Maio ve Salih’in iki ülke ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada, sağlam siyasi diyalog ve derin kültürel ve ekonomik ilişkilere dayanan dostluğun iki ülkeyi bir araya getirdiği ifade edilerek, ortak ekonomik çıkarları teşvik etmek için bu dostluğun daha da teşvik edilmesi gerektiği kaydedildi.

Bakan Di Maio, Cumhurbaşkanı Salih'e, Irak'ın refahı, istikrarı ve kalkınmasının İtalya’nın öncelikleri arasında olduğunu ve İtalya’nın, Irak halkının zor zamanlarında her daim yanında olacağını, istikrar ile yeniden yapılanma sürecini desteklemeye devam edeceğini aktardı.

Di Maio, Irak’taki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde istikrara kavuşturulması gerektiğini belirterek, İtalya'nın, DEAŞ’la mücadele bağlamında ve Irak Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesi bakımından ön sırada yer alan ülkelerden olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Salih, ayrıca İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi de kabul etti.

Irak Cumhurbaşkanı Salih'in yarın da Vatikan’a geçerek, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüşmesi bekleniyor.

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