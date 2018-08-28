HABER

"İtalya'nın izin vermediği gemideki göçmenler tecavüz kurbanı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 18:47 | Son Güncelleme

Akdeniz'de günlerdir mahsur kalan ve İtalya'ya girişlerine izin verilmeyen göçmenlerin Libya'da kaldıkları iki yıl boyunca şiddete maruz kaldığı, işkence gördüğü ve tecavüze uğradığı bildirildi

CENEVRE (AA) - Akdeniz'de kurtarılan ve İtalya'ya girmelerine izin verilmeyerek günlerdir bir gemide mahsur bırakılan Afrikalı göçmenlerin Libya'da kaldıkları iki yıl boyunca şiddete maruz kaldığı, işkence gördüğü ve tecavüze uğradığı bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, çoğunluğu Somalili ve Eritrelilerden oluşan Afrikalı 190 göçmenin 15 Ağustos'ta Akdeniz sularında Diciotti adlı gemi tarafından kurtarıldığını anımsattı.

Millman, İtalya ile Avrupa Birliği (AB) arasında göçmenlerin dağılımında çıkan anlaşmazlık nedeniyle gemideki göçmenlerin 10 gün boyunca İtalya'ya girişine izin verilmediğini anımsattı.

Anlaşma sağlanmamasına rağmen Arnavutluk'un 20, İrlanda'nın 20 ve Vatikan'ın da 100 göçmeni kabul ettiğini belirten Millman, daha sonra Diciotti gemisinin Sicilya kıyılarına yanaşmasına izin verildiğini söyledi.

Millman, IOM çalışanlarının ifadelerine göre, Libya'da iki yıl boyunca keyfi olarak gözaltında tutulan göçmenlerin tamamının beslenme sorunu yaşadığını ve bitkin halde olduğunu aktardı.

Göçmenlerin çoğunun insan kaçakçıları tarafından fidye için iki yıl tutulduğu bilgisini paylaşan Millman, göçmenlerin dayak yediğini ve işkence gördüğünü ifade etti.

Sözcü Millman, bunun da ötesinde Diciotti'ye göçmenleri tedavi için giren İtalyan doktorların, gemideki göçmen kadınların çoğunun Libya'da bulundukları dönemde tecavüze uğradığını tespit ettiğini kaydetti.

IOM Akdeniz Direktörü Federico Soda ise konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Libya'dan gelen göçmenlerin zamanında tespit edilmesi ve önlem alınması gerektiğinin altını çizerek, "Libya'dan gelen göçmenler genellikle şiddet, istismar ve işkencenin kurbanlarıdır." diye konuştu.

Uluslararası Göç Örgütü'nün rakamlarına göre bu yıl Akdeniz'de Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan bin 549 göçmen hayatını kaybetti.

PARTNERManisa'da şok keşif! Su kuyusundan çıktıManisa'da şok keşif! Su kuyusundan çıktı
Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar ettiSamsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti
Parktaki çocuğun vurulmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan şüpheli: Kimseye ateş etmedimParktaki çocuğun vurulmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan şüpheli: Kimseye ateş etmedim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz göçmen İtalya

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Hakkari'den acı haber! Şehitler ve yaralılar var

Hakkari'den acı haber! Şehitler ve yaralılar var

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

Ciciş kardeşler sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Ciciş kardeşler sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

İlginizi Çekebilir

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildi

Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

Pendik’teki olayda flaş gelişme!

Pendik’teki olayda flaş gelişme!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu genel af çağrısı yaptı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu genel af çağrısı yaptı

Maltepe “Zafer’den Cumhuriyet’e” diyecek

Maltepe “Zafer’den Cumhuriyet’e” diyecek

Kaçkarların zirvesine, 30 Ağustos Zafer Tırmanışı

Kaçkarların zirvesine, 30 Ağustos Zafer Tırmanışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.