İtalya'nın karantinadaki 3 haftası: Şarkılar yerini sessizliğe bıraktı

Bundan en fazla iki ay öncesine kadar birçoklarının tatil, emeklilik ya da yaşam hayallerinin favori ülkelerinden biri olan İtalya, şu günlerde ise koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın hemen yerinde kaygı ve ibretle izleniyor. "İtalya gibi olma" ihtimali artık bir kabus senaryosu gibi anılıyor.

İtalya'da Şubat sonuna doğru fark edilen koronavirüs salgını bugüne kadar 12 binden fazla can aldı. 3 haftadır uygulanan karantina tedbirleri, yeni vaka sayısındaki artışta bir yavaşlama görülmesini sağladı ancak ölümler henüz hız kesmedi.

Yetkililer, salgın eğrisinde "plato" aşamasına gelindiğini, yani bir "nokta şeklinde değil, düzlük şeklindeki bir zirveye ulaşıldığını" söylüyor. Ancak tedbirler elden bırakılırsa, eğrinin bu düzlükten sonra inişe değil tekrar çıkışa geçebileceği uyarıları yapılıyor.

Bu nedenle hükümet, ilk başta 3 Nisan'a kadar sürmesi öngörülen karantina tedbirlerini, şimdilik Paskalya sonrasına, 13 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.

3 hafta önce karantinanın ilk günlerinde, her akşam 18'de yeni ölü-vaka sayılarının açıklandığı anda milli marş ve popüler İtalyan şarkıları söyleniyor, komşular birbirlerine dayanma gücü diliyor, "ayrı olsak da beraberiz" mesajı veriyordu.