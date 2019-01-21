HABER

İtalya'nın Paris Büyükelçisi, Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 20:57 | Son Güncelleme

İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun Fransa'yı Afrika politikasından dolayı "sömürgeci" olarak suçlayan sözlerinin ardından İtalya'nın Paris Büyükelçisi Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio: - "Bugün bazı insanlar (göçmen) Afrika'dan ayrılıyorsa bunun nedeni başta Fransa olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin onlarca Afrika ülkesini sürekli sömürmesidir" - "Paraları Fransa tarafından basılan, Fransız sömürgesi onlarca Afrika ülkesi var ve Fransa bu paralarla kamu borcunu finanse ediyor"

PARİS (AA) - Fransa, Afrika politikasından dolayı "sömürgeci" suçlaması yapan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio'nun sözlerinden dolayı İtalya'nın Paris Büyükelçisi Teresa Castaldo'yu Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Fransa hükümeti yetkilileri, Avrupa Birliği (AB) Bakanı Nathalie Loiseau'nun, Di Maio'nun Fransa ile ilgili açıklamaları nedeniyle Castaldo'yu Dışişleri Bakanlığına çağırdığını bildirdi.

Sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketi (M5S) partisinin lideri ve Başbakan Yardımcısı Di Maio, dün Avezzano kentinde partisinin bir mitinginde yaptığı konuşmada, Afrika ülkelerini fakirleştirdiği gerekçesiyle AB ve Birleşmiş Milletler'in Fransa'yı cezalandırması gerektiğini savunmuştu.

Afrikalıların yerinin Akdeniz değil Afrika olduğunu belirten Di Maio, "Bugün bazı insanlar (göçmen) Afrika'dan ayrılıyorsa bunun nedeni başta Fransa olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin onlarca Afrika ülkesini sürekli sömürmesidir." ifadesini kullanmıştı.

Di Maio'nun konuşmasında şu ifadeler öne çıkmıştı:

"Paraları Fransa tarafından basılan, Fransız sömürgesi onlarca Afrika ülkesi var ve Fransa bu paralarla kamu borcunu finanse ediyor. Macron bir yandan bize ahlak dersi veriyor, diğer yandan da sömürdüğü Afrika ülkelerinin parası ile kamu borcunu finanse etmeye devam ediyor. Eğer Afrika'dan göçü durdurmak istiyorsak bu konudan başlamamız gerekir. Sadece AB'de değil, BM'de de bunu yapalım. Gelecek haftalarda M5S'nin gerek İtalyan hükümeti, gerek Avrupa kurumları, gerekse de tüm ulusların diplomatik bağının olduğu kurumlarda bu konuyla ilgili, Afrika ülkelerini sömüren bu ülkelerin cezalandırılmasına ilişkin bir girişimi olacak. Çünkü Akdeniz'de olanlar, bize ahlak dersi veren bazı ülkelerin yaptıklarının bir meyvesi."

Fransa ile İtalya arasında geçen hafta da benzer bir kriz yaşanmış, Di Maio ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin "Sarı yelekliler"e destek veren ifadelerine Fransa hükümeti sert tepki göstermişti.

Uluslararası Göç Örgütünün resmi rakamlarına göre, 2018 yılında Kuzey Afrika kıyılarından deniz yoluyla Avrupa'ya toplam 4 bin 216 düzensiz göçmen gelirken, 2017 yılında bu rakam 2 bin 365 olarak gerçekleşti. Avrupa'ya 2018 yılında gelen düzensiz göçmenlerin yüzde 80'i İspanya kıyılarının olduğu güzergahı kullandı.

Akdeniz'de, son 48 saatte kendilerini taşıyan tekne ve botların batması sonrası kaybolan yaklaşık 170 düzensiz göçmenin öldükleri belirtiliyor. Libya açıklarında 120 göçmeni taşıyan bir botun batması sonrası İtalyan donanması sadece 3 kişiyi kurtarabilmişti. İspanya ve Fas arasındaki Alboran Denizi'nde de batan tekneden dolayı 53 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

PARTNERAmeliyat sonrası böyle görünüyordu! Son hali şoke ettiAmeliyat sonrası böyle görünüyordu! Son hali şoke etti
'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı
Hamzadere Barajı'nda kaybolan kişi aranıyorHamzadere Barajı'nda kaybolan kişi aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika ile ilgili "sömürgeci" suçlaması Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma Çalışma ve Sosyal Polit Fransa İtalya

En Çok Okunan Haberler

Akıncı Üssü davasında sanıklar için istenen cezalar belli oldu

Akıncı Üssü davasında sanıklar için istenen cezalar belli oldu

Ayrılık söylentisini güçlendiren görüntü!

Ayrılık söylentisini güçlendiren görüntü!

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Acun Ilıcalı'dan Survivor fotoğrafı

Acun Ilıcalı'dan Survivor fotoğrafı

Celal Şengör'den tartışma yaratan organ bağışı açıklaması

Celal Şengör'den tartışma yaratan organ bağışı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

İzmir'de çerez fabrikasında yangın!

İzmir'de çerez fabrikasında yangın!

Elektrik kesildi, aç kurtlar şehre indi, gazeteciler yolda kaldı! İşte İstanbul'da 63 kışı

İstanbul'a kurtların indiği 63 kışı

Akıncı Üssü davasında sanıklar için istenen cezalar belli oldu

Akıncı Üssü davasında sanıklar için istenen cezalar belli oldu

Ergan Dağı'nda 'kış manzaralı' yamaç paraşütü

Ergan Dağı'nda 'kış manzaralı' yamaç paraşütü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.