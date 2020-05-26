İtalya'nın sağlık çalışanları: 'Kahraman olduk ancak hemen bizi unuttular'

"Savaşacak bir düşmanımız vardı. Fakat şimdi olanları düşünmek için zamanım var, kaybolmuş, amaçsız hissediyorum.'"

Bir yoğum bakım hemşiresi olan Monica Mariotti da benzer hislere sahip:

"Acil durum yavaşlasa da, karanlıkla çevrili hissediyoruz-. Sanki yaralarla doluyuz. Gördüğümüz her şeyi içimizde taşıyoruz" diyor.

Fotoğraf karelerinde iş arkadaşlarının hayat normale dönerken '2.aşama' ile nasıl başa çıktıklarını göstermek istiyor.

Birkaç hafta önce Paolo yoğun bakım ünitesindeki kötü, sevimsiz havayı fotoğraflarla göstermek istedi, "Bize ne olduğunu asla unutmak istemiyorum. Yakında tarih olacak" diyor.

Paolo Miranda Cremona'dan bir yoğun bakım hemşiresi. "Artık daha sinirliyim. Kolay öfkeleniyorum ve kavga çıkarıyorum" diyor.

Lombardiya dünyada koronavitüsten en çok etkilenen bölgeydi. Doktorların psikolojileri de yaşananlardan etkilendi.

İtalya'da Covid-19 hastalarını tedavi eden doktorlar ve hemşireler 'kahraman' ilan edilmişlerdi. Ama artık yaşadıkları zorluklar ruh sağlıklarını da olumsuz etkilemeye başladı.

Kriz boyunca çok yoğunlardı ve yaşadıklarını düşünecek vakitleri dahi yoktu. Ancak pandeminin gerilimi azaldıkça, adrenalin de azaldı.

Biriktirilen tüm o stres yüzeye çıkmaya başladı.

"Uyku bozukluğum var ve kâbus görüyorum. Her gece nefes nefese kalbim hızla atarak 10 kez kalkıyorum." diyor Monica.

İş arkadaşı Elisa Pizzera hasta sayısının yoğun olduğu dönemde kendisini güçlü hissettiğini ancak şimdi çok yorgun, bitik olduğunu söylüyor.

Yemek yapmak veya evle ilgilenmek için bir enerjisi kalmadığını ve boş günlerinde evde koltukta oturarak geçirdiğini ifade ediyor.

'Yeni normal' yok

Martina Benedetti, Toskana'da bir yoğun bakım ünite hemşiresi ve hala daha arkadaşlarını, ailesini onlara virüs bulaştırma korkusuyla görmeyi reddediyor.

"Kocamla arama sosyal mesafe koydum. Farklı odalarda yatıyoruz" diyor.

En basit şeyler bile 'çok bunaltıcı' gelmeye başladı Martina için, "Ne zaman yürüyüşe çıksam, çok gergin hissedip eve geri dönüyorum" diyor.

Şimdi neler olduğunu düşünmek için vakti olduğunu ve seçtiği mesleği sorguladığını söylüyor: