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İtalya’nın Sardunya Adası’nda sel felaketi: 3 ölü

28.11.2020 23:51 | Son Güncelleme:
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İtalya’nın Sardunya Adası’nda aşırı yağış ve fırtına nedeni ile meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.İtalya’nın Sardunya Adası’nda aşırı yağış ve fırtına nedeni ile sel meydana geldi.

İtalya’nın Sardunya Adası’nda aşırı yağış ve fırtına nedeni ile meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
İtalya’nın Sardunya Adası’nda aşırı yağış ve fırtına nedeni ile sel meydana geldi. Selde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde adayı etkisi altına alan yoğun yağıştan en çok Nuoro kentine bağlı Bitti kasabası etkilendi. Kasabada 2 kişi evlerinde boğularak, 1 kişi de selin arabasını devirmesi nedeniyle hayatını kaybederken, 2 kişi ise kayboldu.
Meteoroloji, yağışın kuzeye doğru ilerleyerek artacağı uyarısında bulunurken, yetkililer alt katta yaşayanların binaların üst katlarına çıkması yönünde çağrı yaptı.
Sardunya Sivil Savunma Ddirektörü Antonio Belloi yaptığı açıklamada, Bitti’de kayıp kişilerin aranması ve çamur ile molozlarla kapanan sokakları açılması için 250 arama kurtarma görevlisinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Kasaba ile iletişimin kesildiğini ifade eden Belloi, "Belediye başkanı ile radyo hattı sayesinde görüşebildim. Bana 2013’teki Kleopatra Siklonu’nu yaşadığını ve bugün yağan miktarın onun 4 katından fazla olduğunu söyledi" dedi.

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