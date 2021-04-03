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İtalya'nın tamamı Paskalya tatilinde koronavirüs yüzünden kırmızı bölge ilan edildi

03.04.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19 salgınında can kayıplarının 110 bini aştığı İtalya'da bugünden itibaren Paskalya tatili için tüm ülke en sıkı tedbirlerin uygulandığı "kırmızı bölge" ilan edildi.

İtalya'nın tamamı Paskalya tatilinde koronavirüs yüzünden kırmızı bölge ilan edildi

Covid-19 salgınında can kayıplarının 110 bini aştığı İtalya'da bugünden itibaren Paskalya tatili için tüm ülke en sıkı tedbirlerin uygulandığı "kırmızı bölge" ilan edildi.

Pazar günkü Paskalya yortusu sebebiyle 3-5 Nisan tarihleri arasında ülke çapında vatandaşlardan gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları isteniyor.

Bu dönemde ülke çapında temel ihtiyaçlara hizmet verenler dışındaki işletmeler kapalı kalacak, restoranlar yalnızca paket servisi yapabilecek.

Katoliklerin geleneksel Paskalya yemeğini de göz önünde bulunduran yetkililer, günde yalnızca bir kez olmak koşuluyla başka eve gidilmesine ve en fazla 2 kişinin misafir edilmesine izin verilmesi kararı aldı.

Bu dönemde kiliseler de açık kalacak.

Paskalya tatili sonrasında da Nisan ayı boyunca ülke risk seviyesine göre, en sıkı 2 tedbir kategorisi olan "kırmızı" ve "turuncu" bölgelere ayrılacak.

Nispeten hafif tedbirlerin geçerli olduğu "beyaz" ve "sarı" bölge uygulamaları Mayıs'a kadar askıya alındı.

Sokağa çıkma yasağı devam ediyor

Ülke çapında uygulanan 22.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağı da devam edecek.

İtalya'da son haftalarda günlük vaka sayıları 20 binin üzerinde seyrediyor. Son bir günde yaklaşık 22 bin yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3,6 milyonu geçti.

Son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 481 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 110 bin 328'e ulaştı.

60 milyon nüfuslu ülkede 27 Aralık'ta başlayan aşı kampanyasında ise bugüne kadar 10,7 milyon doz aşı yapıldı.

Her iki doz aşıyı yaptıranların sayısı ise henüz 3,3 milyon seviyesinde.

Paskalya sıkı tedbirlerle geçiyor

İtalya'nın yanı sıra birçok Avrupa ülkesi de Paskalya dönemine sıkı tedbirlerle giriyor.

Fransa'da en az 3 haftalık genel kapama önlemleri alındı.

Belçika'da okullar Paskalya tatilinden önce kapatıldı ve yurt dışı seyahatlere kısıtlama getirildi. Almanya'da Paskalya dönemi için sıkı tedbirler açıklansa da daha sonra Başbakan Angela Merkel bunu bir "hata" olarak niteledi ve kararı geri çekti. Ancak ülkede halen seyahatler öncesi Covid testi istenmesi gibi kısıtlamalar uygulanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden dün yapılan açıklamada Avrupa'daki durumun son ayların en kaygı verici seviyesine ulaştığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'da aşı kampanyalarının "kabul edilemeyecek düzeyde yavaş ilerlediğini" söyledi ve "Bu pandemiden çıkmak için en iyi yol aşı" dedi.

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