İtalya'nın tamamı Paskalya tatilinde koronavirüs yüzünden kırmızı bölge ilan edildi

Covid-19 salgınında can kayıplarının 110 bini aştığı İtalya'da bugünden itibaren Paskalya tatili için tüm ülke en sıkı tedbirlerin uygulandığı "kırmızı bölge" ilan edildi.

Pazar günkü Paskalya yortusu sebebiyle 3-5 Nisan tarihleri arasında ülke çapında vatandaşlardan gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları isteniyor.

Bu dönemde ülke çapında temel ihtiyaçlara hizmet verenler dışındaki işletmeler kapalı kalacak, restoranlar yalnızca paket servisi yapabilecek.

Katoliklerin geleneksel Paskalya yemeğini de göz önünde bulunduran yetkililer, günde yalnızca bir kez olmak koşuluyla başka eve gidilmesine ve en fazla 2 kişinin misafir edilmesine izin verilmesi kararı aldı.

Bu dönemde kiliseler de açık kalacak.

Paskalya tatili sonrasında da Nisan ayı boyunca ülke risk seviyesine göre, en sıkı 2 tedbir kategorisi olan "kırmızı" ve "turuncu" bölgelere ayrılacak.

Nispeten hafif tedbirlerin geçerli olduğu "beyaz" ve "sarı" bölge uygulamaları Mayıs'a kadar askıya alındı.

Sokağa çıkma yasağı devam ediyor

Ülke çapında uygulanan 22.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağı da devam edecek.