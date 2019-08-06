Roma'nın bu kararına, Birleşmiş Milletler ve Protestan Kiliselerinden sert tepki var.Yardım örgütlerinin ülke karasularına izinsiz girmeleri durumunda 1 milyon euroya kadar para cezasına çarptırılması ve yardım gemilerine İtalyan otoritelerince el konulmasına olanak veren yasal düzenleme, İtalyan Senatosundan Salı günü geçti. Roma'nın ilgili kararına, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Protestan Kilisesi'nden sert tepki geldi.

Salı günü Cenevre'de bir açıklamada bulunan UNHCR sözcüsü, karardan endişeli olduğunu dile getirdi. Sözcü, yeni yasanın Akdeniz'de faaliyet gösteren insani yardım örgütlerini caydırabileceği ve bunun sonucunda çok sayıda insanın hayatının tehlikeye girebileceğini kaydetti.

Sözcü ayrıca, kurtarma gemileri ve ticari gemilerin güverteye alınan mültecileri Libya sahil güvenlik birimlerine teslim etme veya doğrudan Libya'ya geri götürme noktasında zorlanamayacağını söyledi. UNHCR temsilcisi, Libya'daki iç güvenliğe ilişkin raporların, ülkenin mülteciler için güvenli bir ülke olmadığını kanıtlar nitelikte olduğunu ifade etti.