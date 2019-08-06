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İtalya'nın "yardım örgütlerine ceza" kararına tepkiler

06.08.2019 20:28 | Son Güncelleme

Akdeniz’de sığınmacıların hayatlarını kurtaran yardım örgütleri artık bir milyon euroya varan cezalar ödeyecek.

İtalya'nın "yardım örgütlerine ceza" kararına tepkiler

Roma'nın bu kararına, Birleşmiş Milletler ve Protestan Kiliselerinden sert tepki var.Yardım örgütlerinin ülke karasularına izinsiz girmeleri durumunda 1 milyon euroya kadar para cezasına çarptırılması ve yardım gemilerine İtalyan otoritelerince el konulmasına olanak veren yasal düzenleme, İtalyan Senatosundan Salı günü geçti. Roma'nın ilgili kararına, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Protestan Kilisesi'nden sert tepki geldi.

Salı günü Cenevre'de bir açıklamada bulunan UNHCR sözcüsü, karardan endişeli olduğunu dile getirdi. Sözcü, yeni yasanın Akdeniz'de faaliyet gösteren insani yardım örgütlerini caydırabileceği ve bunun sonucunda çok sayıda insanın hayatının tehlikeye girebileceğini kaydetti.

Sözcü ayrıca, kurtarma gemileri ve ticari gemilerin güverteye alınan mültecileri Libya sahil güvenlik birimlerine teslim etme veya doğrudan Libya'ya geri götürme noktasında zorlanamayacağını söyledi. UNHCR temsilcisi, Libya'daki iç güvenliğe ilişkin raporların, ülkenin mülteciler için güvenli bir ülke olmadığını kanıtlar nitelikte olduğunu ifade etti.

"Hükümet bahane uyduruyor"

İtalyan Protestan Kiliseler Birliği (FCEI) ise, Roma'nın, siyasi gayelerini hayata geçirmek için bahane ürettiğini öne sürdü. FCEI Başkanı Luca Maria Negro, söz konusu yasanın tek amacının denizlerde insani yardımı kriminalize etmek olduğunu söyledi. Negro, ilgili reformun İtalyanların veya göçmenlerin güvenliğiyle hiçbir alakası olmadığını kaydetti.

Negro, Dublin Anlaşması çerçevesinde diğer AB üyesi ülkelerden İtalya'ya geri gönderilen göçmenlerin sayısının, gemiyle gelen mültecilerin sayısından fazla olduğuna dikkat çekti. Başkan, Avrupa kapsamında bir çözüm bulunması gerekirken, İtalyan hükümetinin tek derdinin sivil toplum örgütlerini itibarsızlaştırmak olduğunu ifade etti.

İtalya'da halihazırda uygulanan ve karasularını ihlal eden yardım gemilerine 10 ila 50 bin euro para cezası öngören düzenleme yoğun tartışmalara neden olmuştu. Geçen Haziran ayında insani yardım gemisi Sea-Watch 3'ün kaptanı Carola Rackete, İtalya'nın Lampedusa Limanı'na izinsiz yanaştığı için gözaltına alınmıştı.

Yeni düzenleme para cezasının yanı sıra, İtalyan otoritelerinin karasularından çıkma yönündeki talimatlarına uymayan gemi kaptanlarının da tutuklanmasını ve 10 yıla varan hapis cezalarına çarptırılmasını öngörüyor.

KNA,epd / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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