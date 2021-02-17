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İtalya'nın yeni başbakanı Mario Draghi: Türkiye ile AB arasında daha adil bir diyalog için çalışacağız

17.02.2021 14:14 | Son Güncelleme:
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İtalya'nın yeni başbakanı Mario Draghi: Türkiye ile AB arasında daha adil bir diyalog için çalışacağız

İtalya'nın yeni hükümet programını bu sabah parlamentoya sunan Başbakan Mario Draghi, uluslararası ilişkiler alanında izleyecekleri politikalar arasında "Türkiye ile Avrupa Birliği arasında daha adil bir diyaloğun" tesisi için çaba gösterilmesini de saydı. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

İtalya'nın yeni hükümet programını bu sabah parlamentoya sunan Başbakan Mario Draghi, uluslararası ilişkiler alanında izleyecekleri politikalar arasında "Türkiye ile Avrupa Birliği arasında daha adil bir diyaloğun" tesisi için çaba gösterilmesini de saydı.

Geçen hafta sonu yemin ederek resmen göreve başlayan Mario Draghi hükümeti bugün Senato'da yarın da Temsilciler Meclisi'nde güvenoyuna sunulacak. Teknokratların yanı sıra 5 Yıldız Hareketi, Demokratik Parti, Lig, Haydi İtalya, Özgürler ve Eşitler ile Yaşayan İtalya Partilerinden siyasetçilerin de yer aldığı hükümetin güven oylamasından sorunsuz olarak geçmesi bekleniyor.

Başbakan Draghi güven oylamaları öncesinde hükümet programını bugün Senato'da açıkladı. Draghi dış politika alanındaki önceliklerini açıklarken, "Bu hükümet uluslararası ilişkilerde Avrupa ve Atlantik ilişkileri yanlısı olacak" dedi ve şöyle devam etti:

"Balkanlar, Libya ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere Akdeniz bölgesi ve Afrika'ya yönelik ilgimiz güçlü biçimde devam edecek.

"Pandemi, ekonomimizin en iç içe olduğu partnerlerimizle daha yoğun bir alışverişe ihtiyaç duyulduğunu gösterdi. Bu, İtalya'nın Fransa ve Almanya ile stratejik ilişkilerini daha iyi yapılandırma ve güçlendirme ihtiyacını beraberinde getiriyor.

"Ancak aynı zamanda, İspanya, Yunanistan, Malta ve Kıbrıs gibi Akdeniz konusunda özel bir hassasiyeti, çevre ve göç alanlarındaki sorunları paylaştığımız devletlerle de işbirliğini pekiştirmek gerekecek.

"Bir NATO ortağı ve müttefiki olan Türkiye ile AB arasında daha adil bir diyaloğun tesisi için çalışmayı da sürdüreceğiz.

Draghi bu sözlerinin ardından Rusya ile de diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi için çalışacaklarını söyledi ve "Bu ülkede ve vatandaşların haklarının sıklıkla ihlal edildiği diğer ülkelerde yaşananları endişeyle takip ediyoruz" dedi.

Çin gibi ülkelerde artan gerilimleri de kaygıyla izlediklerini belirten Draghi, öte yandan ABD'de iktidara gelen yeni yönetimin "Avrupa ve geleneksel müttefikler için daha işbirlikçi bir yaklaşıma" işaret ettiğini de vurguladı.

Mario Draghi, hükümetin programında öncelikli başlıklar arasında ayrıca pandemi ve etkileriyle mücadele, küresel iklim değişikliği ve çevre sorunları, cinsiyet eşitliği gibi konuları da saydı.

Draghi Senato'ya hitabında, son bir yılda vatandaşların karşılaştığı zorluklar ve yaptıkları fedakarlıkları hatırlatarak "Bugün birlik içinde olmak bir seçenek değil, bir görevdir. Bu görev, hepimizi birleştirdiğinden emin olduğum bir şeyden geliyor: İtalya'ya olan aşkımızdan" dedi ve parlamentodan destek istedi.

Mario Draghi

Önceki Başbakan Giuseppe Conte liderliğinde Eylül 2019'da kurulan koalisyon hükümetinin geçen ay yıkılmasının ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, yeni hükümeti kurma görevini eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'ye vermişti. 73 yaşındaki Draghi'nin kurduğu hükümet İtalya'da cumhuriyetin ilanından bu yana geçen 75 yılda kurulan 67. hükümet oldu.

Parlamentodaki partilerin büyük kısmının destek verdiği hükümetteki 23 bakanlığın 8'i teknokrat isimlere, 15'i ise bu partilerden temsilcilere verildi.

Draghi hükümeti geçen Cumartesi günü yapılan yemin töreniyle resmen göreve başlamıştı.

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