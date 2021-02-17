İtalya'nın yeni başbakanı Mario Draghi: Türkiye ile AB arasında daha adil bir diyalog için çalışacağız

İtalya'nın yeni hükümet programını bu sabah parlamentoya sunan Başbakan Mario Draghi, uluslararası ilişkiler alanında izleyecekleri politikalar arasında "Türkiye ile Avrupa Birliği arasında daha adil bir diyaloğun" tesisi için çaba gösterilmesini de saydı.

Geçen hafta sonu yemin ederek resmen göreve başlayan Mario Draghi hükümeti bugün Senato'da yarın da Temsilciler Meclisi'nde güvenoyuna sunulacak. Teknokratların yanı sıra 5 Yıldız Hareketi, Demokratik Parti, Lig, Haydi İtalya, Özgürler ve Eşitler ile Yaşayan İtalya Partilerinden siyasetçilerin de yer aldığı hükümetin güven oylamasından sorunsuz olarak geçmesi bekleniyor.

Başbakan Draghi güven oylamaları öncesinde hükümet programını bugün Senato'da açıkladı. Draghi dış politika alanındaki önceliklerini açıklarken, "Bu hükümet uluslararası ilişkilerde Avrupa ve Atlantik ilişkileri yanlısı olacak" dedi ve şöyle devam etti:

"Balkanlar, Libya ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere Akdeniz bölgesi ve Afrika'ya yönelik ilgimiz güçlü biçimde devam edecek.