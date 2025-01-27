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  4. İtalyanlar duyurdu! Baykar, Piaggio’yu almak için ön anlaşmayı imzaladı

İtalyanlar duyurdu! Baykar, Piaggio’yu almak için ön anlaşmayı imzaladı

27.01.2025 16:19
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İtalyan Piaggio Aerospace markası altında faaliyet gösteren iki şirket olan Piaggio Aero Industries ve Piaggio Aviation’ın iş komplekslerinin Baykar’a devri için ön sözleşme imzalandı.

İtalyanlar duyurdu! Baykar, Piaggio’yu almak için ön anlaşmayı imzaladı

Piaggio Aerospace markası altında faaliyet gösteren iki şirket olan Piaggio Aero Industries ve Piaggio Aviation’ın iş komplekslerinin, İHA (insansız hava aracı) sistemleri ve ileri havacılık teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretiminde lider olan Baykar’a devri için ön sözleşme imzalandı.

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"ANLAŞMA İMZALANDI"

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, işlemi 27 Aralık 2024’te onayladı. Piaggio’dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Anlaşma, Piaggio Aerospace’in Olağanüstü Komiserleri Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro ve Gianpaolo Davide Rossetti tarafından – BonelliErede hukuk firmasının yardımıyla – ve Baykar CEO’su Haluk Bayraktar tarafından Gianni & Origoni hukuk firmasının yardımıyla imzalandı"

SATIN ALMANIN İLKBAHARDA GERÇEKLEŞMESİ BEKLENİYOR

İşlemin tamamlanmasının, İtalya Bakanlar Kurulu Başkanlığı’ndan (Golden Power) yetkilendirme de dahil olmak üzere bir dizi koşulun karşılanmasının ardından ilkbaharda gerçekleşmesi bekleniyor.

PLANLAR SUNULACAK

Önümüzdeki haftalarda, Sendika temsilcileriyle bir istişare de planlanıyor. Bu istişare sırasında Baykar, diğer şeylerin yanı sıra, iki İtalyan şirketinin iş komplekslerinin yeniden başlatılmasına yönelik planını sunacak.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İtalya Baykar
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