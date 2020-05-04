İtalyanlar İki Aylık Karantinanın Ardından Yeniden Sokakta

Avrupa’nın en uzun süreli sokağa çıkma yasaklarını uygulayan ülkelerden İtalya’da bugün kademeli normalleşme sürecinin ilk günüydü. Bugün, ailelerin sekiz hafta sonra ilk kez yeniden bir araya geldiği, çocukların parklarda koştuğu ve bazı fabrikaların üretimi yeniden başlattığı ilk gün oldu. İtalyanlar, salgın tedbirlerinin başlamasından bu yana neredeyse iki ayı geride bıraktı.

Yaklaşık 29 bin İtalyan’ın ölümüne neden olan Corona virüsü salgınının ardından bazıları önlemlerin çok yavaş hafifletilmesinden şikayet ederken, bazılarıysa yeni bir salgın dalgasının vurmasından endişeli.

Reuters haber ajansı, Roma sokaklarında halkın normalleşmeyle ilgili görüşlerini aldı.

Roma’nın tarihi yapılarından Villa Borghese’nin parkında üç yaşındaki torunuyla gezintiye çıkan Maria Antonietta Galluzo, iki ay sonra önlemlerin hafifletilmesinden dolayı çok heyecanlı olduğunu ve sabah 5.30’da uyandığını söylüyor.

Yeni kurallar çerçevesinde İtalyanlar birçok alanda eskiye dönebilecek. İnşaat sektörü yeniden faaliyete geçerken akrabalar bir araya gelebilecek. Kafeler paket servis hizmeti verebilecek ve müşteriler sokakta kahvelerini kaldırımlarda içebilecek.