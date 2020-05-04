İtalyanlar İki Aylık Karantinanın Ardından Yeniden Sokakta

Avrupa’nın en uzun süreli sokağa çıkma yasaklarını uygulayan ülkelerden İtalya’da bugün kademeli normalleşme sürecinin ilk günüydü. Bugün, ailelerin sekiz hafta sonra ilk kez yeniden bir araya geldiği, çocukların parklarda koştuğu ve bazı fabrikaların üretimi yeniden başlattığı ilk gün oldu. İtalyanlar, salgın tedbirlerinin başlamasından bu yana neredeyse iki ayı geride bıraktı.
Yaklaşık 29 bin İtalyan’ın ölümüne neden olan Corona virüsü salgınının ardından bazıları önlemlerin çok yavaş hafifletilmesinden şikayet ederken, bazılarıysa yeni bir salgın dalgasının vurmasından endişeli.
Reuters haber ajansı, Roma sokaklarında halkın normalleşmeyle ilgili görüşlerini aldı.
Roma’nın tarihi yapılarından Villa Borghese’nin parkında üç yaşındaki torunuyla gezintiye çıkan Maria Antonietta Galluzo, iki ay sonra önlemlerin hafifletilmesinden dolayı çok heyecanlı olduğunu ve sabah 5.30’da uyandığını söylüyor.
Yeni kurallar çerçevesinde İtalyanlar birçok alanda eskiye dönebilecek. İnşaat sektörü yeniden faaliyete geçerken akrabalar bir araya gelebilecek. Kafeler paket servis hizmeti verebilecek ve müşteriler sokakta kahvelerini kaldırımlarda içebilecek.
Bir e-ticaret şirketinin CEO’su Riccardo Monti, kahvesini içerken en çok özlediği şeyin bu olduğunu söyledi: ‘‘Bu aylardır içtiğim ilk doğru düzgün kahve. Barlar sosyal yaşantımızın odak noktası. Onların kapanması travmaya neden oluyor.’’
Bazı eski gelenekler geri dönerken birçok İtalyan ise temkinli olarak evlerde kalmaya devam etti. 21 Şubat’tan bu yana neredeyse 29 bin kişinin hayatını kaybettiği İtalya, ABD’nin ardından en fazla ölü sayısının görüldüğü ülke.
Ülkede arkadaş gruplarının bir araya gelmesi hala yasak. Dükkanların birçoğu 18 Mayıs’a kadar kapalı kalacak. Okullar, sinemalar ve tiyatrolar da bir süre daha kapalı olacak.
İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana dünyanın en kötü resesyonunu yaşayan İtalya’da hükümet, ekonomik faaliyetleri başlatırken temkinli olmak zorunda. Ülkede hala her gün bin civarında yeni Corona virüsü vakası kayıtlara geçiyor.
Başbakan Giuseppe Conte, Corriere Della Sera gazetesine yaptığı açıklamada, ‘‘Şimdi geriye doğru atılacak sancılı adımları önlemek istiyorsak işbirliğine, sorumluluk duygusuna ve herkesin kurallara uymasına her zamankinden çok ihtiyacımız var’’ dedi.
Yollarda araç, otobüs ve motosikletler görülmeye başlasa da Pazartesi günü trafik, İtalya’da hayatın normal aktığı hafta başlarına göre oldukça hafifti.
Başkent Roma’da bir polis memuru, halk arasında normalleşmenin bu erken safhasında sağduyunun hakim olduğunu söylüyor ve maskesiz sokağa çıkılmadığını, dışarıda kalabalık buluşmalar olmadığını ekliyor.
12 Mart’tan bu yana ilk kez iş başı yapacak Romalılar’dan biri olan organizasyon şirketi çalışanı Gianluca Martucci ise ‘‘Geri dönmek güzel, ancak artık dünya tamamen farklı bir yer’’ diyor.