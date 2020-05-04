HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalyanlar İki Aylık Karantinanın Ardından Yeniden Sokakta

İtalyanlar İki Aylık Karantinanın Ardından Yeniden Sokakta

04.05.2020 15:40 | Son Güncelleme

Avrupa’nın en uzun süreli sokağa çıkma yasaklarını uygulayan ülkelerden İtalya’da bugün kademeli normalleşme sürecinin ilk günüydü. Bugün, ailelerin sekiz hafta sonra ilk kez yeniden bir araya geldiği, çocukların parklarda koştuğu ve bazı fabrikaların üretimi yeniden başlattığı ilk gün oldu

İtalyanlar İki Aylık Karantinanın Ardından Yeniden Sokakta

Avrupa’nın en uzun süreli sokağa çıkma yasaklarını uygulayan ülkelerden İtalya’da bugün kademeli normalleşme sürecinin ilk günüydü. Bugün, ailelerin sekiz hafta sonra ilk kez yeniden bir araya geldiği, çocukların parklarda koştuğu ve bazı fabrikaların üretimi yeniden başlattığı ilk gün oldu. İtalyanlar, salgın tedbirlerinin başlamasından bu yana neredeyse iki ayı geride bıraktı.

Yaklaşık 29 bin İtalyan’ın ölümüne neden olan Corona virüsü salgınının ardından bazıları önlemlerin çok yavaş hafifletilmesinden şikayet ederken, bazılarıysa yeni bir salgın dalgasının vurmasından endişeli.

Reuters haber ajansı, Roma sokaklarında halkın normalleşmeyle ilgili görüşlerini aldı.

Roma’nın tarihi yapılarından Villa Borghese’nin parkında üç yaşındaki torunuyla gezintiye çıkan Maria Antonietta Galluzo, iki ay sonra önlemlerin hafifletilmesinden dolayı çok heyecanlı olduğunu ve sabah 5.30’da uyandığını söylüyor.

Yeni kurallar çerçevesinde İtalyanlar birçok alanda eskiye dönebilecek. İnşaat sektörü yeniden faaliyete geçerken akrabalar bir araya gelebilecek. Kafeler paket servis hizmeti verebilecek ve müşteriler sokakta kahvelerini kaldırımlarda içebilecek.

Bir e-ticaret şirketinin CEO’su Riccardo Monti, kahvesini içerken en çok özlediği şeyin bu olduğunu söyledi: ‘‘Bu aylardır içtiğim ilk doğru düzgün kahve. Barlar sosyal yaşantımızın odak noktası. Onların kapanması travmaya neden oluyor.’’

Bazı eski gelenekler geri dönerken birçok İtalyan ise temkinli olarak evlerde kalmaya devam etti. 21 Şubat’tan bu yana neredeyse 29 bin kişinin hayatını kaybettiği İtalya, ABD’nin ardından en fazla ölü sayısının görüldüğü ülke.

Ülkede arkadaş gruplarının bir araya gelmesi hala yasak. Dükkanların birçoğu 18 Mayıs’a kadar kapalı kalacak. Okullar, sinemalar ve tiyatrolar da bir süre daha kapalı olacak.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana dünyanın en kötü resesyonunu yaşayan İtalya’da hükümet, ekonomik faaliyetleri başlatırken temkinli olmak zorunda. Ülkede hala her gün bin civarında yeni Corona virüsü vakası kayıtlara geçiyor.

Başbakan Giuseppe Conte, Corriere Della Sera gazetesine yaptığı açıklamada, ‘‘Şimdi geriye doğru atılacak sancılı adımları önlemek istiyorsak işbirliğine, sorumluluk duygusuna ve herkesin kurallara uymasına her zamankinden çok ihtiyacımız var’’ dedi.

Yollarda araç, otobüs ve motosikletler görülmeye başlasa da Pazartesi günü trafik, İtalya’da hayatın normal aktığı hafta başlarına göre oldukça hafifti.

Başkent Roma’da bir polis memuru, halk arasında normalleşmenin bu erken safhasında sağduyunun hakim olduğunu söylüyor ve maskesiz sokağa çıkılmadığını, dışarıda kalabalık buluşmalar olmadığını ekliyor.

12 Mart’tan bu yana ilk kez iş başı yapacak Romalılar’dan biri olan organizasyon şirketi çalışanı Gianluca Martucci ise ‘‘Geri dönmek güzel, ancak artık dünya tamamen farklı bir yer’’ diyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul!
ABD'de bu kez de 'katil arı' paniği yaşanıyorABD'de bu kez de 'katil arı' paniği yaşanıyor
Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

'İddialar asılsız' dedi ve İmamoğlu'na çağrıda bulundu

'İddialar asılsız' dedi ve İmamoğlu'na çağrıda bulundu

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS mesajı!

Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS mesajı!

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma!

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Diğer Haberler
Kenyalılar teravih namazı için gizlice ülke değiştiriyorlar!

Kenyalılar teravih namazı için gizlice ülke değiştiriyorlar!

Yeni bir kriz doğuyor: Çin kanıt istiyor!

Yeni bir kriz doğuyor: Çin kanıt istiyor!

ABD'de bu kez de 'katil arı' paniği yaşanıyor

ABD'de bu kez de 'katil arı' paniği yaşanıyor

Koronavirüsü tamamen bitiren ülke!

Koronavirüsü tamamen bitiren ülke!

Japonya, olağanüstü hali mayıs sonuna kadar uzattı

Japonya, olağanüstü hali mayıs sonuna kadar uzattı

Koronavirüs kabusu! İran’daki ölü sayısında son 24 saatte dikkat çeken artış

Ölü sayısında son 24 saatte dikkat çeken artış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.