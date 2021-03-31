İtalyanların Can Yaman aşkı bitmiyor!

Yaman dergiye verdiği söyleşide hayatında bir dönemi karanlık olarak niteledi. Ailesinin para sıkıntısı çektiğini ve babasının bozulan işleri yüzünden okul taksitlerini ödeyemeyecek duruma geldiklerini söyledi. Yaman kendisine zor zamanlarda yardımcı olan Arnavut asıllı bir arkadaşının desteği ile okumak için art arda burslar kazandığını ve en sonunda avukat olduğunu daha sonra da aktörlüğe başladığını açıkladı.

Vanity Fair özel röportaj için ‘En cok arzulanan adam ilk defa kendisi hakkında konuştu’ başlığını kullandı.

Biri gitti biri geldi! Burak Deniz ile Can Yaman çekişmesi...

Attığı her adım yakından takip edilen Can Yaman Vanity Fair İtalya dergisine kapak oldu. 31 Mart’ta satışa sunulacak derginin kapak fotoğrafına korsan ve centilmen başlığı eşlik ediyor.

İLK SÖZ MAHREMİYET

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile birlikte olan Yaman ilişkisi hakkında ‘Sadık bir aşk’ yorumunu yaparken Leotta ile olan ilişkisine büyük saygı duyduğunu ve ikisi için de mahremiyetin çok önemli olduğunu vurguladı ve birbirlerine verdikleri ilk sözün mahremiyet sözü olduğunu aktardı.

CAN YAMAN'A EVLİLİK SORUSU

Yaman evlilik konusundaki soruya ise ‘sürprize bırakalım’ diye cevap verdi. Vanity Fair Yaman’a derginin içinde geniş yer verirken aynı zamanda hayranları için bir dizi video dijital içerik de sunacak.

