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İtalyanların Can Yaman aşkı bitmiyor!

31.03.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’da çok sevilen genç oyuncu Can Yaman, Vanity Fair İtalya dergisinin kapağını süsledi. Özel hayatıyla ilgili konuşan Can Yaman, hayatının bir dönemini karanlık olarak niteledi.

İtalyanların Can Yaman aşkı bitmiyor!

Gönül İşleri dizisiyle televizyon dünyasına adım atan, rol aldığı dizilerle kariyerini adım adım yükselten Can Yaman, İtalya’nın göz bebeği olmuş durumda. Erkenci Kuş dizisiyle İtalya’nın radarına takılan Can Yaman, orada Sandokan adlı bir dizinin başrolünü üstlenmeye hazırlanıyor.

Attığı her adım yakından takip edilen Can Yaman Vanity Fair İtalya dergisine kapak oldu. 31 Mart’ta satışa sunulacak derginin kapak fotoğrafına korsan ve centilmen başlığı eşlik ediyor.

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"EN ÇOK ARZULANAN ADAM"

Vanity Fair özel röportaj için ‘En cok arzulanan adam ilk defa kendisi hakkında konuştu’ başlığını kullandı.

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Yaman dergiye verdiği söyleşide hayatında bir dönemi karanlık olarak niteledi. Ailesinin para sıkıntısı çektiğini ve babasının bozulan işleri yüzünden okul taksitlerini ödeyemeyecek duruma geldiklerini söyledi. Yaman kendisine zor zamanlarda yardımcı olan Arnavut asıllı bir arkadaşının desteği ile okumak için art arda burslar kazandığını ve en sonunda avukat olduğunu daha sonra da aktörlüğe başladığını açıkladı.

İLK SÖZ MAHREMİYET

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile birlikte olan Yaman ilişkisi hakkında ‘Sadık bir aşk’ yorumunu yaparken Leotta ile olan ilişkisine büyük saygı duyduğunu ve ikisi için de mahremiyetin çok önemli olduğunu vurguladı ve birbirlerine verdikleri ilk sözün mahremiyet sözü olduğunu aktardı.

CAN YAMAN'A EVLİLİK SORUSU

Yaman evlilik konusundaki soruya ise ‘sürprize bırakalım’ diye cevap verdi. Vanity Fair Yaman’a derginin içinde geniş yer verirken aynı zamanda hayranları için bir dizi video dijital içerik de sunacak.

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Can Yaman
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