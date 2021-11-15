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İtalya'ya Denizden Göçmen Akını Sürüyor

15.11.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son 24 saat içerisinde çoğu Mısırlı 600’den fazla düzensiz göçmen daha İtalya’ya ulaştı. Göçmen sayısında ciddi bir artış yaşanmasının İtalya Başbakanı Mario Draghi üzerinde ciddi bir baskı oluşturması bekleniyor

Son 24 saat içerisinde çoğu Mısırlı 600’den fazla düzensiz göçmen daha İtalya’ya ulaştı. İtalya’ya son dönemde deniz yoluyla giriş yapan göçmen sayısında ciddi bir artış yaşanmasının İtalya Başbakanı Mario Draghi üzerinde ciddi bir baskı oluşturması bekleniyor.

Yapılan açıklamaya göre İtalyan sahil güvenlik ekipleri gece boyunca yaptıkları kurtarma operasyonunda 300 kadar yetişkin ve genç erkek göçmeni denizden kurtararak karaya getirdi. Kurtarılan kişilerin hemen hemen tamamının Mısırlı oldukları belirtildi.

Gece ilerleyen saatlerde bir başka tekneye daha müdahale eden sahil güvenlik ekipleri bu tekneden de 200’den fazla Suriyeli ve Mısırlı göçmeni karaya çıkardı.

İtalya’nın güneyinde bir başka bölgede aralarında 8 kadının da bulunduğu 113 göçmen daha karaya ulaşmayı başardı. Yerel medya kanalları bu gruptakilerin çoğunluğunun Tunuslu olduğunu haber verdi.

Yetkililer 12 Kasım tarihi itibariyle bu yıl İtalya’ya ulaşan göçmen sayısının 57 bin 883 kişi olduğunu açıkladı. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde 31 bin 213 kişi, 2019 yılındaysa 9 bin 944 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkedeki özellikle sağ partiler İçişleri Bakanı’nı düzensiz göçmenlere karşı yeterli önlem almamakla suçluyorlar.

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