İtalya'ya düzensiz göçmenlerin gelişi sürüyor

MADRİD (AA) - İtalya'da koalisyon hükümetinin, düzensiz göçmenlerin gelişini engelleyici kararlarına rağmen bu sabah farklı gruplar halinde 200 düzensiz göçmenin ülkeye giriş yaptığı bildirildi.

Sahil Güvenlik yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Lampedusa Adası kıyılarında 81,12 ve 7 kişiden oluşan üç farklı grup halinde toplam 100 düzensiz göçmen ülkeye girdi.

Düzensiz göçmenlerin, balıkçı tekneleri veya ticari gemiler tarafından Akdeniz'de kurtarılıp, daha sonra Lampedusa Adası kıyılarına yaklaşıldığında botlarla denize bırakıldıkları ifade edildi.

Diğer yandan ülkenin kuzeyinde, Slovenya sınırında bulunan Trieste kentinin yakınlarında da 100 düzensiz göçmenin İtalya'ya giriş yaptığı sırada yakalandıkları açıklandı.

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Bu arada İtalya'ya son 24 saat içinde 200 düzensiz göçmen giriş yaparken, Alman sivil toplum örgütü Sea Watch'a ait Hollanda bayraklı gemideki 43 düzensiz göçmen için alınan ülkeye giriş yasağı 10'uncu gününü doldurdu.

Birleşmiş Milletler, İtalya hükümetine, Sea Watch'a ait gemideki 43 düzensiz göçmenin karaya çıkarılması çağrısında bulunmuştu.