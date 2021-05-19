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İtalya'ya göçmenleri izinsiz soktuğu için yargılanan Alman kaptan Carola Rackete hakkındaki dava düştü

19.05.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 2 yıl önce Akdeniz'de kurtardığı göçmenleri izinsiz olarak İtalya'ya soktuğu gerekçesiyle yargılanan Alman kaptan Carola Rackete hakkındaki suçlamalar düşürüldü. Sicilya adasındaki Agrigento Savcılığı, Haziran 2019'da yaşanan olayda Kaptan Rackete'nin "kurtarılan insanları güvenli bir limana ulaştırma" görevini yerine getirdiğini ve artık yargılanmasına gerek olmadığını belirtti.

İtalya'ya göçmenleri izinsiz soktuğu için yargılanan Alman kaptan Carola Rackete hakkındaki dava düştü

Yaklaşık 2 yıl önce Akdeniz'de kurtardığı göçmenleri izinsiz olarak İtalya'ya soktuğu gerekçesiyle yargılanan Alman kaptan Carola Rackete hakkındaki suçlamalar düşürüldü.

Sicilya adasındaki Agrigento Savcılığı, Haziran 2019'da yaşanan olayda Kaptan Rackete'nin "kurtarılan insanları güvenli bir limana ulaştırma" görevini yerine getirdiğini ve artık yargılanmasına gerek olmadığını belirtti.

Savcılığın bu talebini mahkemenin de onaylamasıyla Rackete hakkındaki suçlama düşürüldü.

33 yaşındaki Carola Rackete hakkında, "askeri gemiye direniş" ve "şiddet" suçlamasıyla 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

53 kişiyi kurtarmıştı

Haziran 2019'da Rackete'nin kaptanlığını yaptığı yardım gemisi Sea Watch 3, Akdeniz üzerinden Libya'dan Avrupa'ya gitmeye çalışan 53 kişiyi denizden kurtarmıştı. Göçmenleri taşıyan geminin güvenli bir liman açılması taleplerine yaklaşık 2 hafta boyunca yanıt gelmemişti.

İtalya'da o dönemde popülist 5 Yıldız Hareketi ile aşırı sağcı Lig Partisi'nden oluşan bir koalisyon hükümeti iktidardaydı. Dönemin İçişleri Bakanı ve Lig Partisi lideri Matteo Salvini, İtalyan limanlarının göçmenleri taşıyan gemilere kapatılması politikası yürütüyordu.

Güvenli liman açılması taleplerine yanıt gelmemesi üzerine Kaptan Rackete, kurtardıkları insanların can güvenliğini daha fazla garanti edemeyeceği gerekçesiyle İtalya'nın yasağını delmiş ve izinsiz olarak ülke karasularına girmişti.

Rackete göçmenleri limana ulaştırmasının ardından gözaltına alınmış ancak birkaç gün sonra serbest bırakılmıştı.

Sea Watch 3 gemisindeki bazı göçmenler

Yargıtay, Rackete'yi haklı bulmuştu

Yaklaşık 2 yıldır devam eden yargılama sürecinde, Rackete'nin serbest bırakılması kararına yapılan itiraz Yargıtay'a ulaşmış, yüksek mahkeme de geçen yılki kararında Alman kaptanı haklı bulmuştu.

Yargıtay, "Denizdeki insanlara yardım sağlama yükümlülüğü onları denizde kaybolmaktan kurtarmakla bitmez, bu insanları güvenli bir yerde karaya çıkarmayı da içerir" demişti.

Dönemin İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise halen, Rackete'ye hakaret etmekle suçlanıhor.

Rackete'ye "İtalyan askerleri öldürmeye çalışmak", "insan kaçakçılarıyla işbirliği yapmak" gibi bir dizi ithamda bulunan Salvini, bu nedenle yargılanıyor.

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