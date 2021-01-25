HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İtalya’ya kaçmak isteyen 4 kişi limandaki konteynerde yakalandı

İtalya’ya kaçmak isteyen 4 kişi limandaki konteynerde yakalandı

25.01.2021 23:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İtalya’ya kaçmak isteyen 4 kişi limandaki konteynerde yakalandı

İtalya’ya kaçmak için İstanbul’da bir konteynere saklanan 4 kaçak göçmen, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan limanda yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Dilovası’nda limanda kontrol yapan polis ekipleri, şüpheli bir konteynerde arama yaptı.

İtalya’ya kaçmak için İstanbul’da bir konteynere saklanan 4 kaçak göçmen, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan limanda yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Dilovası’nda limanda kontrol yapan polis ekipleri, şüpheli bir konteynerde arama yaptı. Yapılan aramalarda konteyner içine saklanmış 2’si Irak, 1’i İran ve 1’i de Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. 4 göçmenin yasa dışı yollarla İtalya’ya gitmek için İstanbul’dan konteynere saklandıkları belirlendi. Gözaltına alınan 4 şahıs, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor
Hz. Muhammed'e hakaret etmişti! Başsavcılık harekete geçtiHz. Muhammed'e hakaret etmişti! Başsavcılık harekete geçti
37 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 37?37 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 37?

En Çok Okunan Haberler

Başını örtüp, Arapça konuştu

Başını örtüp, Arapça konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: Hedefimiz 5 yılda tamamlamaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: Hedefimiz 5 yılda tamamlamaktır

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Kasığına kadar inen dövmesini göstermek isterken...

Kasığına kadar inen dövmesini göstermek isterken...

Gemiye saldırı görüntüleri ortaya çıktı!

Gemiye saldırı görüntüleri ortaya çıktı!

25 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

25 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Sosyal medya hesabından Hz. Muhammed'e hakaret etmişti! Başsavcılık harekete geçti

Hz. Muhammed'e hakaret etmişti! Başsavcılık harekete geçti

Dalaman'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Dalaman'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Saldırıya uğrayan gemide hayatını kaybeden mühendisin ailesi konuştu

Saldırıya uğrayan gemide hayatını kaybeden mühendisin ailesi konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

İsrail uçuşları 31 Ocak'a kadar durduruldu

İsrail'e uçuşlar durduruldu

Düzce'de korkutan yangın! Ocakta unutulan yemek evi küle çevirdi

Düzce'de korkutan yangın! Ocakta unutulan yemek evi küle çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.