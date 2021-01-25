İtalya’ya kaçmak isteyen 4 kişi limandaki konteynerde yakalandı

İtalya’ya kaçmak için İstanbul’da bir konteynere saklanan 4 kaçak göçmen, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan limanda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dilovası’nda limanda kontrol yapan polis ekipleri, şüpheli bir konteynerde arama yaptı. Yapılan aramalarda konteyner içine saklanmış 2’si Irak, 1’i İran ve 1’i de Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. 4 göçmenin yasa dışı yollarla İtalya’ya gitmek için İstanbul’dan konteynere saklandıkları belirlendi. Gözaltına alınan 4 şahıs, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

