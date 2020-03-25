İtalya’ya koronavirüs yardımı: Çin’den maske, Vietnam'dan test kiti

Tıbbi malzeme gönderen Almanya’nın yardımları ise gecikti.İtalya'da bundan birkaç hafta öncesine kadar koronavirüs salgını nedeniyle Çinlilere hakaretler yağdırılıyordu. Ülkede ulusal bir felakete yol açan salgının sorumluluğu Çinlilere yükleniyordu. Ama artık Çin, krizin yaşandığı İtalya'da bir kurtarıcı konumunda. İtalyan Kızıl Haçı'nın sözcüsü Marcello de Angelis, "Çinli uzmanların İtalya'nın acilen ihtiyacı olan çok fazla deneyimi var” diyor. Angelis DW'ye yaptığı açıklamada, "Salgınla mücadelede Çin önemli başarılar sağladı. Bu nedenle de Çinli uzmanlarla uluslararası boyutta işbirliği yapmak istiyoruz” şekilde konuşuyor. Çin'e teşekkür, Avrupa'ya eleştiri Virüsün yayılma hızının yavaşlamasıyla Çin 82 ülkeye test kiti, solunum cihazı ve koruyucu giysi desteği sağladı. Geçen hafta da Çin, İtalya'ya 300 doktor ve tonlarca tıbbi malzeme gönderdi. Peki ya Avrupa? Çin ile karşılaştırıldığında, İtalya'nın Avrupalı komşularının desteği daha mütevazi kaldı. Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokratlar Grubu üyesi Elisabetta Gualmini DW'ye yaptığı açıklamada, "Pandeminin başlangıcında AB'nin geç kalan ve yavaş tepkisi bizi oldukça hayal kırıklığına uğrattı” diyor.

Ancak artık durumun hızla değiştiğini söylemek mümkün. Gualmini, "İstikrar paktının askıya alınmasıyla bir devrim yaşanıyor, bu Avrupa'nın bütünleşme sürecini değiştirecek” tahmininde bulunuyor. Avrupa Birliği ülkeleri, Pazartesi günü koronavirüs salgını nedeniyle kamu harcamalarını sınırlandıran kuralları askıya alma kararı almıştı. Gualmini, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en ağır ekonomik krizi atlatmak için tek başına mücadele vermektense Avrupa'nın desteğini almanın daha iyi olacağını söylüyor. İyi bir imaj için yardım İtalya'ya yapılan yardımların siyasi bir boyutu da bulunduğu dikkati çekiyor. Tıbbi alanda verilen yardımlar, dış politika açısından stratejik bir araca dönüşmüş gibi görünüyor. Bu çerçevede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çok olumlu bir tablo çiziyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın televizyon kanalı Swesda, hafta sonundaki yayınında kamyon ve diğer malzemelerin askeri bir üste nakliye uçaklarına nasıl yüklendiğini gösterdi. Gönderilen kamyonlar ile kamuya ait alanlarda dezenfektasyon çalışmalarının yapılması öngörülüyor. Araçların üzerine yapıştırılan İtalyan ve Rus bayraklarının kalp şeklindeki çıkartmaları dikkati çekti. Verilen mesaj da, "Rusya'dan sevgilerle” oldu.

Küba'dan da yardım İtalya'ya destek gönderenler arasında Küba da yer aldı. Salgından en çok etkilenen Lombardiya bölgesine hafta sonunda ulaşan 52 Kübalı doktor göreve başladı. Küba, 2014 yılında Afrika'nın batısında etkili olan Ebola salgını sırasında edindiği deneyimlerle, Çin'e de destek sağlamıştı. Vietnam'dan test kitleri Koronavirüs salgını ile mücadele eden Vietnam da Avrupa ile dayanışma göstererek, geçen hafta test kitleri gönderdi. Vietnam hükümetinin resmi bilgi portalından verilen bilgiye göre, Ukrayna'ya 50 paket, Finlandiya'ya 100 paket test kiti ihraç edildi. İtalya'ya ise aslında Vietnam'da kullanılması öngörülen her biri 50 test içeren 4 bin paket gönderildi. Almanya'dan yardım sessiz sedasız gitti Sempatiklik yarışında Almanya'nın aralarında olduğu Avrupa ülkeleri ise geride kaldı. İtalyan Hava Kuvvetlerine ait iki nakliye uçağı neredeyse hiç fark edilmeden Roma ve Milano'ya geçen Çarşamba ve Perşembe günü Almanya'dan yedi ton tıbbi cihaz götürdü. Ancak bu yardım medyaya yansımadı. Sosyal medyada da hiç kimse "Almanya'dan sevgiler” şeklinde bir yorumla fotoğraf paylaşmadı. Sadece İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'nin "Alman dost ve mütteffiklere bu acil durum dönemindeki desteklerinden” dolayı teşekkür ettiği dikkati çekti.