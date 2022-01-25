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İtalya'ya Ulaşmaya Çalışan Göçmenler Hipotermi Nedeniyle Öldü

25.01.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’nın Lampedusa Adası’na ulaşmaya çalışan bir teknede yer alan en az 7 göçmenin hipotermi geçirerek hayatını kaybettikleri belirtildi

İtalya'ya Ulaşmaya Çalışan Göçmenler Hipotermi Nedeniyle Öldü

İtalya’nın Lampedusa Adası’na ulaşmaya çalışan bir teknede yer alan en az 7 göçmenin hipotermi geçirerek hayatını kaybettikleri belirtildi.

İtalyan ANSA haber ajansının haberine göre İtalya Sahil Güvenlik Ekipleri, kıyıdan 50 kilometre kadar açıkta bir ufak tekne tespit ettiler. Teknenin yanına giden görevliler içeride bulunan düzensiz göçmenlerden 3’ünün hayatını kaybettiğini gördü. Tekneden alınan 4 göçmenin de yine hipotermi nedeniyle kıyıya ulaşana kadar olan sürede hayatlarını kaybettkleri belirtildi.

Lampedusa Belediye Başkanı Salvatore Martello da söz konusu teknede çoğunluğu Bangladei ve Mısır vatandaşı olduğu tespit edilen 280 düzensiz göçmen tespit edildiğini söyledi.

Resmi verilere göre yılbaşından bu yana İtalya’ya denizdeen bin 751 göçmen giriş yaptı. İtalya, özellikle ortadoğudan gelen göçmenlerin deniz yoluyla Avrupa’ya ulaşmak için kullandıkları ana noktalardan biri durumunda. Her yıl binlerce göçmen de İtalya’ya ulaşmaya çalışırken denizde hayatını kaybediyor.

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