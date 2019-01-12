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İtfaiye 36 tavuğu telef olmaktan kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 15:31 | Son Güncelleme

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir evde çıkan yangında giriş kattaki odada bulunan 36 tavuk, itfaiye erlerinin dikkati sayesinde kurtarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, bir evde çıkan yangında giriş katta bulunan tavuklar itfaiye erlerinin dikkati sayesinde telef olmaktan kurtarıldı.

Bahattin Öğreten'e (55) ait Alacabal Mahallesi Mevlevi Sokak'taki 2 katlı ahşap evde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı.

Dumanı fark eden mahalle sakinleri, Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin kısa sürede tüm evi sardığı yangına müdahale etti.

Evde kalan olup olmadığını kontrol eden itfaiyeciler, giriş katındaki bir odada tavuklar olduğunu fark etti.

Ekipler, yoğun dumana rağmen 36 tavuğu dışarı çıkartarak telef olmalarını önledi.

Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Erbaa tavuk Tokat yangın

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