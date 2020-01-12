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  4. İtfaiye alevlere müdahale etmek için seferber oldu

İtfaiye alevlere müdahale etmek için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 01:49 | Son Güncelleme

İstanbul(İHA) Ümraniye’de gece saatlerinde hurdalık alan ve içerisinde bulunan konteyner evler alev alev yandı.

İstanbul(İHA) Ümraniye’de gece saatlerinde hurdalık alan ve içerisinde bulunan konteyner evler alev alev yandı. Kısa sürede yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almayı başarırken çıkan yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.
Alevler geceyi aydınlattı
Yangın, saat 00.30’da Ümraniye, Şerifali Mahallesi, Burhan Sokak’ta bulunan hurdalık alanda meydana geldi. Elektrikten çıktığı tahmin edilen ancak henüz sebebi netleşmeyen yangın kısa sürede alan içerisinde bulunan iki katlı konteynerlara sıçradı. Kağıt toplayan işçiler yangına müdahale etmek istediler fakat gittikçe büyüyen alevler karşısında yetersiz kaldılar, ihbar üzerine olay yerine gelen Ümraniye İtfaiye ekipleri yangının olduğu bölgeye hem arkadan hem önden hem de merdiven aracının yardımıyla yukarıdan müdahale etti. Kısa sürede alevleri kontrol altına almayı başaran itfaiye ekiplerinin yangına canla başla müdahale ettiği anlar gözden kaçmadı.
İtfaiye eri meraklı vatandaşları yangının olduğu noktadan uzaklaştırdı
Yangının çıktığı hurdalık alana çok yakın bir noktadan itfaiyenin çalışmalarını ve yükselen alevleri izleyen meraklı vatandaşları uzaklaştıran itfaiye eri daha sonra destek olarak yangın yerine gelen itfaiye ekibini olay yerine çağırdı. İhlas Haber Ajansı kamerasına yansıyan o anlarda itfaiye erleri alevlerin içine oksijen tüpleriyle girerek mahsur kalan birisinin olup olmadığını araştırdı. Polis ekipleri sokak içerisinde güvenlik önlemi alırken yangının neden çıktığı araştırılıyor.

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